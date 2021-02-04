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Аналитики допускают увеличение квот на нефтедобычу в марте

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Дисциплина участников сделки ОПЕК+ и ожидание завершения рецессии мировой экономики на фоне снижения заболеваемости будут способствовать росту нефтяных котировок, считают опрошенные «Известиями» эксперты. По их мнению, в случае сохранения нынешней динамики рынка в марте картель может увеличить квоты на нефтедобычу. При этом даже если ОПЕК+ решит продолжить ее сдерживать, это всё равно приведет к росту цен на черное золото.

«Цены на нефть позитивно реагируют на любую новость про ОПЕК+. Это связано с тем, что альянс за прошедшее время доказал свою эффективность в качестве гораздо более эффективного регулятора нефтяного рынка, чем классический ОПЕК», — пояснил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Встреча мониторингового комитета ОПЕК+ 3 февраля завершилась без рекомендаций по добыче, несмотря на оптимизм во взглядах на перспективы рынка среди стран нефтяного картеля. В ОПЕК+ допустили более быстрое восстановление спроса на черное золото во втором полугодии 2021-го в связи с активной вакцинацией от коронавируса.

Также в комитете отметили существенное дополнительное снижение нефтедобычи Саудовской Аравией с 1 февраля 2021 года (саудиты в одностороннем порядке на февраль и март сокращают добычу на 1 млн баррелей в сутки) и дали положительную оценку соблюдения сделки с другими странами, говорится в материалах организации.

На фоне такого оптимизма продолжился рост цен на нефть. 3 февраля на 19:45 мск цена за апрельский фьючерс барреля Brent достигла отметки в $58,83, к 22:00 она опустилась до $58,52.

Соглашение о сокращении добычи нефти страны ОПЕК+ заключили в середине апреля 2020 года. С 1 мая участники картеля снизили ее на 9,7 млн баррелей в сутки на три месяца в сравнении с октябрем 2018 года. С августа добычу немного нарастили. Сокращение составило уже 7,7 млн баррелей в сутки до конца года. На встрече 5 января участники приняли решение, что в феврале и марте 2021 года производство черного золота смогут нарастить только Россия и Казахстан — на 65 тыс. и 10 тыс. баррелей в сутки соответственно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Без комментариев: почему комитет ОПЕК+ не дал рекомендаций участникам сделки

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