Минск направил Варшаве документы на экстрадицию создателей Telegram-канала Nexta

Следственный комитет Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию создателя Telegram-каналов Nexta и Nexta Life Степана Путило и бывшего главного редактора Романа Протасевича. Об этом говорится 7 февраля в официальном Telegram-канале ведомства.

Запрос на экстрадицию направлен через генерального прокурора Белоруссии. С Польшей заключен международный договор о помощи по уголовным делам. Документ регламентирует в том числе вопросы об экстрадиции, напомнили в СК.

«Я хотел бы донести следующую мысль: принимая решение сбежать, преступник всегда считает, что таким образом можно избежать наказания. Однако наша практика показывает, что наказания избежать не удастся, где бы ни прятались и куда бы ни бежали правонарушители», — отметил начальник международно-правового отдела СК Михаил Вавуло.

В декабре 2020 года КГБ Белоруссии включил Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. 16 ноября МИД Белоруссии обратился к Польше с требованием в кратчайшие сроки выдать обоих граждан.

20 октября суд Центрального района Минска признал Telegram-канал Nexta Live и логотип Nexta экстремистскими. В Telegram-канале Nexta публикуются фотографии, видеоматериалы и информация о протестных акциях в Белоруссии, пишет «Газета.ру».