Второй день первого этапа Кубка мира по бахам полон сюрпризов. Гонщиков ждали 20-градусный мороз и метель. «РОССИЯ — Северный лес 2021» проходит в Ленобласти, сообщает телеканал «Известия». Самым сложным оказалось прохождение первого спецучастка. Непросто пришлось даже самым опытным экипажам. Среди участников гонки — победители мировых и российских гоночных серий и чемпионатов. «РОССИЯ — Северный лес 2021» — единственная в мире снежно-ледовая баха. Старт и финиш этапов располагаются на «Игора Драйв». Современный комплекс — титульный партнер гонки. Также на территории автодрома — сервис-парк и штаб. Рядом с «Игора Драйв» расположены зрительские спецучастки. Гонка проходит в несколько этапов и завершится в воскресенье.

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