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Все прибывающие в Британию должны будут сдать два теста на COVID-19

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Все въезжающие в Великобританию будут дважды протестированы на коронавирус во время обязательного карантина. Власти королевства объявят о данной мере на следующей неделе, сообщает 5 февраля издание The Guardian.

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Накануне стало известно, что для пассажиров, прибывающих из стран с повышенным риском завоза новых мутаций коронавируса, 15 февраля начнет действовать обязательный десятидневный карантин в отелях Британии.

Как подсчитала газета, все желающие приехать в королевство теперь столкнутся с тройным тестированием: первый тест за 72 часа до поездки, еще два — после прибытия.

«Укрепление нашего режима тестирования с целью охвата всех прибывающих во время их изоляции обеспечит дополнительный уровень защиты и позволит нам лучше отслеживать любые новые случаи, которые могут быть завезены в нашу страну, и даст нам еще больше возможностей для обнаружения новых мутаций», — рассказал изданию представитель Минздрава Великобритании на правах анонимности.

Отмечается, что впервые о новых мерах в отношении тестирования путешественников сообщило издание Telegraph ранее в пятницу, однако опровержений со стороны министерства здравоохранения и социальной защиты королевства не последовало.

1 февраля в Англии зафиксировали 11 случаев заболевания южноафриканским штаммом COVID-19 у людей, которые не посещали ЮАР и не контактировали с туристами, посещавшими республику.

С 4 января в Великобритании из-за распространения коронавируса ввели национальный локдаун. Правительство не исключило, что карантин может быть продлен до конца марта, а ограничительные меры существенно ужесточены.

Кроме того, в королевстве в декабре 2020 года также выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, который назвали гораздо более заразным, чем предыдущие штаммы.

Согласно последним данным портала Worldometer, в Великобритании зафиксировано более 3,9 млн случаев COVID-19, свыше 111 тыс. пациентов скончались, 1,8 млн человек выздоровели.

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