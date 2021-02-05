Прямой эфир
Общество
Авиасообщение с Чукоткой восстановлено после штормового предупреждения
Мир
Российские военные начали санитарную обработку школ в Алеппо
Мир
Байден выдвинул Саманту Пауэр на пост главы USAID
Мир
В США зоозащитники создали петицию с требованием расследовать гибель кота
Мир
За неделю 33 самолета и 8 беспилотников вели разведку у границ России
Мир
Меркель призналась в ожидании открытия парикмахерских
Мир
Байден призвал военных Мьянмы отказаться от власти
Мир
Трамп отказался выступать на процессе по импичменту
Мир
США пересмотрят дислокацию войск за рубежом
Сюжет:

Обязательный карантин в британских гостиницах будет введен 15 февраля

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обязательный карантин в отелях Великобритании для пассажиров, прибывающих из стран с повышенным риском завоза новых мутаций коронавируса, начнет действовать 15 февраля. Об этом 4 февраля сообщает BBC News со ссылкой на источники в правительстве королевства.

«Южноафриканский» штамм точно хуже «британского»
Вирусолог Павел Волчков — о разнице в мутациях, уходе коронавируса от иммунитета и вторичном инфицировании

Отмечается, что данная мера будет распространяться только на граждан и резидентов Великобритании, вернувшихся из стран, внесенных в «красный список» королевства на фоне ситуации с распространением коронавируса.

Путешественники должны провести в изоляции 10 суток, при этом здания гостиниц будут под круглосуточной охраной. Кроме того, стоимость обязательного карантина в гостинице ляжет на самих постояльцев, которым также придется платить за питание в своих номерах.

Согласно документам, которые оказались в распоряжении телеканала, владельцев отелей будут просить предоставлять жилье для более 1 тыс. человек ежедневно.

2 февраля стало известно, что в Великобритании выявили новую мутацию британского штамма COVID-19, который встречается в южноафриканском и бразильском вариантах. По мнению специалистов, она способна обходить иммунный ответ и снижать эффективность некоторых существующих вакцин.

27 января в ВОЗ заявили, что британский тип коронавирусной инфекции выявили уже в 70 странах мира, южноафриканский — в 31.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021