Обязательный карантин в британских гостиницах будет введен 15 февраля

Обязательный карантин в отелях Великобритании для пассажиров, прибывающих из стран с повышенным риском завоза новых мутаций коронавируса, начнет действовать 15 февраля. Об этом 4 февраля сообщает BBC News со ссылкой на источники в правительстве королевства.

Отмечается, что данная мера будет распространяться только на граждан и резидентов Великобритании, вернувшихся из стран, внесенных в «красный список» королевства на фоне ситуации с распространением коронавируса.

Путешественники должны провести в изоляции 10 суток, при этом здания гостиниц будут под круглосуточной охраной. Кроме того, стоимость обязательного карантина в гостинице ляжет на самих постояльцев, которым также придется платить за питание в своих номерах.

Согласно документам, которые оказались в распоряжении телеканала, владельцев отелей будут просить предоставлять жилье для более 1 тыс. человек ежедневно.

2 февраля стало известно, что в Великобритании выявили новую мутацию британского штамма COVID-19, который встречается в южноафриканском и бразильском вариантах. По мнению специалистов, она способна обходить иммунный ответ и снижать эффективность некоторых существующих вакцин.

27 января в ВОЗ заявили, что британский тип коронавирусной инфекции выявили уже в 70 странах мира, южноафриканский — в 31.