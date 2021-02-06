СНБО Украины допустил введение санкций против Медведчука

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключил введения санкций в отношении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

5 февраля Данилов в эфире телеканала «Украина» анонсировал, что в ближайшее время будут введены ограничения против ряда украинских граждан, в том числе депутатов Верховной рады.

В ответ журналисты поинтересовались, почему во время обсуждения санкций всё время возникает фамилия Медведчука, хотя в официальных документах политик не фигурирует.

«Подождите, всему свое время. Мы очень тщательно отрабатываем все документы, чтобы быть безупречными в этом вопросе», — пояснил Данилов.

Накануне украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента страны Владимира Зеленского в связи с блокировкой им ряда украинских телеканалов.

По словам Медведчука, есть все доказательства нарушения главой государства конституции.

2 февраля украинский лидер ввел в действие решение СНБО об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). На следующий день телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание и лишились доменов.

Свое решение Зеленский объяснил тем, что Киев борется с «пропагандой». В свою очередь, журналисты назвали происходящее устранением неугодных СМИ и пообещали продолжить деятельность.

В МИД России назвали решение Зеленского о санкциях вопиющим примером политической цензуры. Министерство призвало компетентные международные организации дать оценку действиям украинских властей.