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Меркель назвала необоснованным решение России о высылке дипломатов

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Канцлер Германии Ангела Меркель назвала необоснованной высылку трех европейских дипломатов, в том числе сотрудника посольства ФРГ в Москве, из России. На эту тему она высказалась 5 февраля на пресс-конференции по итогам виртуального заседания Совета по обороне и безопасности ФРГ и Франции.

«Мы считаем эту высылку необоснованной и считаем, что это очередное проявление отхода от принципов верховенства права, которое сейчас можно наблюдать в России», — цитирует Меркель издание Berliner Sonntagsblatt.

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В свою очередь, глава германского МИДа Хайко Маас заявил, что решение России выслать дипломатов является необоснованным и «наносит дальнейший вред отношениям с Европой».

В заявлении Мааса, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что немецкий дипломат выполнял задачи, предусмотренные в рамках Венской конвенции о дипломатических отношениях, чтобы законными средствами получить с места информацию о развитии событий.

«Если Российская Федерация не пересмотрит это решение, то оно не останется без ответа», — отметил министр.

В этот же день МИД России объявил персонами нон грата трех дипломатов посольств Германии, Швеции и Польши в связи с их участием в незаконных акциях на территории страны. Им предписано в ближайшее время покинуть территорию РФ.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз призывает Москву пересмотреть решение о высылке дипломатов.

Помимо этого посол РФ в Польше Сергей Андреев сообщил, что если российская сторона не пересмотрит своего решения, то Польша может рассмотреть вопрос об ответных мерах. Отмечалось, что решение польской стороны будет приниматься по согласованию с ее партнерами по Евросоюзу.

Несанкционированные акции в ряде российских городов прошли 23 и 31 января. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий и об ответственности за их организацию и участие в них. По итогам акций были возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителям власти, вовлечении в противоправную деятельность несовершеннолетних, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

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