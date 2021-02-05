Росстат сообщил о переносе переписи населения в России на сентябрь

Правительство России приняло решение перенести Всероссийскую перепись населения на сентябрь в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией. Такое объявление в пятницу, 5 февраля, сделал замруководителя Росстата Павел Смелов в ходе брифинга.

В Росстате рассказали, что к обозначенному сроку ожидается нормализация ситуации с пандемией коронавирусной инфекции. Предполагается, что этому поспособствует запущенная в декабре 2020 года программа массовой вакцинации. Предпосылки для улучшения наблюдаются уже в настоящее время, ежедневный прирост случаев заболевания постепенно снижается.

«В этой связи сентябрь 2021 года рассматривается как «окно возможностей» для проведения Всероссийской переписи населения в наиболее безопасный период», — отметили в пресс-службе федерального органа.

Также указано, что новые сроки позволяют остаться практически в рамках рекомендованного ООН периода проведения общенациональных переписей населения раунда 2020 года. Проведение переписи в сентябре даст возможность сохранять необходимую периодичность, обеспечить сопоставимость, точность и корректность полученных данных для анализа на национальном и международном уровне.

Основной этап Всероссийской переписи населения должен был пройти с 1 по 31 октября 2020 года, однако его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса на период с 1 по 30 апреля 2021 года .

Отмечалось, что Росстат не будет возражать, если россияне в ходе переписи населения будут называть себя эльфами или гоблинами.