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В Красноярске задержали двух человек после пожара на складе

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В Красноярске в рамках заведенного после пожара на складе уголовного дела задержали двух человек, ответственных за соблюдение пожарной безопасности. Об этом в пятницу, 5 февраля, пишет региональное управление Следственного комитета РФ.

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«В рамках расследования уголовного дела по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности задержаны 33-летний директор и 39-летний начальник административно-хозяйственного отдела ООО «Автотрейд-КСК», ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности», — говорится в сообщении надзорного органа.

В настоящее время с участием подозреваемых проводятся следственные действия, им будет предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), ч. 2 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это по неосторожности повлекло смерть человека).

Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.

В СК отметили, что выяснение причин и обстоятельств произошедшего продолжается. Назначены и проводятся ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, изучается документация, имеющая значение для расследования уголовного дела. Расследование продолжается.

Пожар произошел 3 февраля в здании склада «Автотрейд». Огонь охватил до 3,5 тыс. кв. м. В ходе тушения возгорания обрушилась кровля строения.

Позже появились сообщения об обнаружении тела рабочего и о пропаже трех пожарных, которые не выходили на связь более часа. Впоследствии тела спасателей были найдены.

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества трех спасателей, погибших при тушении пожара.

В свою очередь губернатор Красноярского края Александр Усс объявил 5 февраля днем траура по четырем погибшим при пожаре. На месте трагедии местные жители соорудили мемориал.

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