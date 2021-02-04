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На месте пожара в Красноярске установили мемориал с фото погибших спасателей

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Жители Красноярска соорудили на месте сгоревшего склада автозапчастей мемориал в честь погибших во время тушения огня спасателей, передает 4 февраля телеканал РЕН ТВ.

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На постамент установили фотографии трех погибших в огне пожарных. Сотрудники МЧС почтили память погибших коллег возложением цветов.

Для выяснения обстоятельств гибели пожарных создана рабочая группа центрального аппарата МЧС. Замминистра МЧС России Илья Денисов провел совещание по вопросам расследования, оценил ход ликвидации на месте пожара и пообщался со спасателями.

В настоящий момент с открытым горением удалось справиться. Спасатели проливают водой и разбирают конструкции сгоревшего склада.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа, устанавливаются возможные очевидцы и свидетели произошедшего. Ряд свидетелей уже допрошены, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы», — сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Пожар произошел накануне в здании склада «Автотрейд». Огонь охватил до 3,5 тыс. кв. м. В ходе тушения возгорания обрушилась кровля строения. Позже появились сообщения об обнаружении тела рабочего и о пропаже трех пожарных, которые не выходили на связь более часа. Впоследствии тела спасателей были найдены.

Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил 5 февраля днем траура по четырем погибшим при пожаре на складе в Красноярске, пишет «Газета.ру».

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