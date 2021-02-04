Прямой эфир
Экономика
Решетников анонсировал новые меры по борьбе с безработицей в России
Мир
Украинские депутаты приняли резолюцию о начале процедуры импичмента Зеленского
Общество
Дополнительные поезда запустят между Москвой и Петербургом в праздники
Политика
Путин утвердил показатели эффективности работы глав регионов
Мир
Захарова назвала «фееричным» комментарий посольства США о закрытии на Украине трех каналов
Спорт
Кокляев пообещал обсудить с Тарасовым его хамство после боя
Экономика
Механизм регулирования экспорта зерна заработает в РФ с 1 апреля
Мир
В МИД РФ назвали блокировку украинских каналов политической цензурой
Общество
Эпидемиолог призвал снизить соцактивность в период вакцинации от COVID

Путин посмертно наградил орденом Мужества погибших в Красноярске спасателей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества трех спасателей, погибших при тушении пожара на складе автозапчастей в Красноярске. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации в четверг, 4 февраля.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, наградить сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю», — говорится в тексте документа.

Твит о помощи: при пожаре в жилом доме погибли восемь человек
Жертвами возгорания в квартире на 2 этаже стали жильцы верхних этажей

Орденами Мужества посмертно награждены старший прапорщик внутренней службы Анатолий Жалнерчик, старший прапорщик внутренней службы Алексей Пузырев и сержант внутренней службы Максим Рябцев.

В свою очередь в пресс-службе МЧС России сообщили журналистам, что пожар на складе автозапчастей полностью ликвидирован на площади 3,9 тыс. кв. м.

В ведомстве уточнили, что для ликвидации открытого горения пожарно-спасательным подразделениям понадобились почти сутки.

«До полной ликвидации подразделения проливали конструкции во избежание повторных возгораний. На данный момент все работы завершены», — добавили в пресс-службе.

Пожар произошел накануне в здании склада «Автотрейд». Огонь охватил до 3,5 тыс. кв. м. В ходе тушения возгорания обрушилась кровля строения.

Позже появились сообщения об обнаружении тела рабочего и о пропаже трех пожарных, которые не выходили на связь более часа. Впоследствии тела спасателей были найдены.

Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил 5 февраля днем траура по четырем погибшим при пожаре. На месте трагедии местные жители соорудили мемориал в честь погибших во время тушения огня спасателей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021