Путин посмертно наградил орденом Мужества погибших в Красноярске спасателей

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества трех спасателей, погибших при тушении пожара на складе автозапчастей в Красноярске. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации в четверг, 4 февраля.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, наградить сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю», — говорится в тексте документа.

Орденами Мужества посмертно награждены старший прапорщик внутренней службы Анатолий Жалнерчик, старший прапорщик внутренней службы Алексей Пузырев и сержант внутренней службы Максим Рябцев.

В свою очередь в пресс-службе МЧС России сообщили журналистам, что пожар на складе автозапчастей полностью ликвидирован на площади 3,9 тыс. кв. м.

В ведомстве уточнили, что для ликвидации открытого горения пожарно-спасательным подразделениям понадобились почти сутки.

«До полной ликвидации подразделения проливали конструкции во избежание повторных возгораний. На данный момент все работы завершены», — добавили в пресс-службе.

Пожар произошел накануне в здании склада «Автотрейд». Огонь охватил до 3,5 тыс. кв. м. В ходе тушения возгорания обрушилась кровля строения.

Позже появились сообщения об обнаружении тела рабочего и о пропаже трех пожарных, которые не выходили на связь более часа. Впоследствии тела спасателей были найдены.

Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил 5 февраля днем траура по четырем погибшим при пожаре. На месте трагедии местные жители соорудили мемориал в честь погибших во время тушения огня спасателей.