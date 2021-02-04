Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Врач призвал не путать остаточные симптомы COVID-19 с новым заболеванием
Общество
Личности погибших в Красноярске пожарных установят с помощью геномной экспертизы
Происшествия
В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар в магазине
Общество
Синоптик предупредила об аномальных холодах в европейской части России
Общество
В Красноярском крае объявили траур по погибшим при пожаре на складе
Мир
Немецкая Die Welt рассказала об удивлении Запада из-за вакцины «Спутник V»
Происшествия
Второе в 2021 году землетрясение произошло около самой глубокой точки Байкала
Общество
Средняя температура в России в 2020 году была выше нормы на 3 градуса
Мир
В Крыму назвали шантажом санкции Украины за полеты на полуостров

В Красноярском крае объявили траур по погибшим при пожаре на складе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Красноярском крае 5 февраля объявлен траур в связи с гибелью четырех человек, в том числе трех пожарных, при ликвидации возгорания на складе автозапчастей в краевом центре. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщила пресс-служба правительства региона.

Единым целым: что изменит новый ГОСТ на добровольную пожарную охрану
С учетом его требований полноценные отряды сформируются только к концу года

«Выражаем глубокие искренние соболезнования родным и близким, а также коллегам погибших. Память о мужестве, отваге, профессионализме красноярских спасателей, преданных своему служебному долгу, останется жить в наших сердцах. Губернатором принято решение объявить 5 февраля 2021 года днем траура на территории Красноярского края», — говорится в заявлении.

Пожар произошел накануне в здании склада «Автотрейд». Огонь охватил до 3,5 тыс. кв. м., пишет «Газета.ру». В ходе тушения возгорания обрушилась кровля строения.

Позже появились сообщения об обнаружении тела рабочего и о пропаже троих пожарных, которые не выходили на связь более часа. Впоследствии тела спасателей были обнаружены.

Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин возгорания, произошедшего на складе автозапчастей в Красноярске.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021