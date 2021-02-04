В Красноярском крае объявили траур по погибшим при пожаре на складе

В Красноярском крае 5 февраля объявлен траур в связи с гибелью четырех человек, в том числе трех пожарных, при ликвидации возгорания на складе автозапчастей в краевом центре. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Выражаем глубокие искренние соболезнования родным и близким, а также коллегам погибших. Память о мужестве, отваге, профессионализме красноярских спасателей, преданных своему служебному долгу, останется жить в наших сердцах. Губернатором принято решение объявить 5 февраля 2021 года днем траура на территории Красноярского края», — говорится в заявлении.

Пожар произошел накануне в здании склада «Автотрейд». Огонь охватил до 3,5 тыс. кв. м., пишет «Газета.ру». В ходе тушения возгорания обрушилась кровля строения.

Позже появились сообщения об обнаружении тела рабочего и о пропаже троих пожарных, которые не выходили на связь более часа. Впоследствии тела спасателей были обнаружены.

Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин возгорания, произошедшего на складе автозапчастей в Красноярске.