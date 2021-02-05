Ученые назвали причины повторного заражения коронавирусом

Ученые из Медицинской школы Йельского университета назвали причины, по которым человек может повторно переболеть коронавирусной инфекцией. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ Case Reports.

Специалисты изучили вторую волну коронавируса у ранее переболевших COVID-19 и пришли к выводу, что причиной повторного заражения может быть как слабый иммунитет, так и реактивизация остатков инфекции в организме пациента.

При этом исследователи подчеркивают, что подобные случаи относительно редки, поэтому пока нельзя однозначно сказать, связаны они с повторным заражением или с длительным присутствием одного и того же вируса в организме.

Отмечается, что Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в рекомендациях пишут, что положительный тест на коронавирус в течение 90 дней после первоначальной инфекции вероятнее всего свидетельствует об устойчивом выделении вируса, чем о повторном заражении.

В то же время ученые наблюдали случай повторного заражения у переболевшего коронавирусом пациента спустя четыре месяца. Они пришли к выводу, что в данном случае имели место два отдельных эпизода инфицирования, однако при повторном заражении остаточный иммунитет помог в борьбе с болезнью, в связи с чем заболевание протекало в легкой форме.

Ранее иммунолог назвал уникальную особенность коронавируса. По словам специалиста, заболевание способно проявить все скрытые проблемы, которые были у человека. При этом бессимптомно коронавирус переносят абсолютно здоровые люди.