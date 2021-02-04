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Собянин допустил снятие ограничений по COVID-19 в Москве к маю

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Основные ограничения, введенные в Москве на фоне распространения коронавируса, могут быть сняты к маю. Об этом в четверг, 4 февраля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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«Если тренд этот сохранится, то, я думаю, что к маю основные ограничения будут сняты», ― сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Также глава города предположил, что в России всё будет «более нормально» к лету, при этом добавив, что не знает, какая будет обстановка в других странах.

Ранее в этот день Собянин отметил, что эпидемиологическая ситуация в Москве демонстрирует постоянное улучшение, уровень заболеваемости коронавирусом соответствует показателям начала сентября.

При этом градоначальник подчеркнул, в столице пока рано отменять ограничения на проведение массовых мероприятий, а также касающиеся рекомендаций для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил глава государства. Кроме того, президент выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика.

В Москве вакцинация началась раньше, 5 декабря 2020 года. Записаться на прививку можно на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и ЕМИАС.ИНФО, через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 3 917 918 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 75 205 летальных исходов, выздоровели 3 389 913 человек. В Москве зарегистрировано 937 450 заболевших COVID-19, при этом скончался 13 701 пациент, а вылечились ― 835 168 человек.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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