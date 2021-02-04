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За сутки в России выявили 16 714 новых случаев COVID-19

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За минувшие сутки в России выявили 16 714 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

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Почему самолет — не самое опасное место во время пандемии

При этом больше всего новых случаев обнаружили в Москве (2095), Санкт-Петербурге (1 571) и Московской области (831).

Кроме того, за прошедшие сутки был зафиксирован 521 летальный исход от осложнений, вызванных COVID-19. Полностью выздоровели 24 546 человек.

Общее число случаев COVID-19 в России с начала пандемии достигло 3 917 918. Зарегистрировано 3 389 913 выздоровевших, скончались 75 205 человек.

Несколько дней назад стало известно, что в регионах России на текущий момент свободны более трети больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко 29 января заявил, что февраль и март этого года могут стать переломными в борьбе с коронавирусом в стране. В этот период, по его словам, пандемия начнет отступать.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил глава государства. Кроме того, президент выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика.

Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность лекарства составила 100%.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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