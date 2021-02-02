В России освободилась треть коек для больных COVID-19

В регионах России на сегодняшний день свободны более трети больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами.

«На сегодняшний день свободно 33,6% специализированного коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией», — сказал глава ведомства.

Он отметил, что освобождающиеся коечные мощности должны незамедлительно возвращаться для оказания плановой медицинской помощи по основному профилю, сообщает телеканал «360».

«Койки не должны задерживаться в режиме ожидания», — цитирует Мурашко RT.

По словам министра, пожилые люди должны проходить вакцинацию в приоритетном порядке.

«Граждане старше 60 лет должны проходить вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в приоритетном порядке, поскольку они имеют более высокие риски осложненного течения заболевания», — заключил министр.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил глава государства Владимир Путин. Кроме того, президент выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика.

Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса. Согласно данным, опубликованным 2 февраля в научном журнале The Lancet, эффективность препарата против коронавируса составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

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