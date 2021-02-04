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Авто
Маск признал проблемы с качеством электромобилей Tesla

Маск признал проблемы с качеством электромобилей Tesla

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Генеральный директор Tesla Inc. Илон Маск признал существующие проблемы с качеством электромобилей Tesla. Об этом он сообщил в интервью CNN.

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Отмечается, что глава компании впервые признал наличие проблем с качеством автомобилей. Ранее Маск крайне резко отвечал на любую критику.

Технический консультант Сэнди Манро, который занимается в компании разборкой и реконструкцией автомобилей для оценки качества, в начале 2018 года обратил внимание на недостатки Tesla Model 3. Консультант заметил разные недостатки, в частности проблемы с окраской и неравномерные зазоры между внешними панелями. Манро отметил, что эти «недостатки можно увидеть в автомобилях Kia 1990-х годов». Он также сказал, что «не может себе представить, как они это выпустили в продажу».

Маск ответил Манро во вторник, 2 февраля, заявив, что «ваша критика была точной».

На следующий день, 3 февраля, в интервью CNN глава Tesla признал, что покупать автомобили в период выхода модели на рынок не всегда хорошая идея.

«Друзья спрашивают меня: «Когда лучше покупать автомобиль Tesla?» А я говорю: «Что ж, либо купите его в самом начале, либо когда производство выйдет на стабильный уровень», — сказал Маск.

Недавно Манро рассказал Маску, что качество одной и той же модели может различаться у автомобилей, которые были куплены разницей в месяц. Он привел пример, что купил автомобиль Model 3 и увидел некоторые проблемы с качеством в нем, в то время как его знакомый купил автомобиль этой же модели спустя месяц и в нем не было этих проблем.

«В конце концов машина этого парня была великолепна... Настолько хороша, насколько это возможно. Я просто не понимаю. Мой был выпущен в этом месяце, его — через месяц. У моего были проблемы. Его был идеален», — объяснил Манро.

Маск ответил Манро, что компания наращивает производство и ускоряет процесс обнаружения недостатков.

«Если бы мы знали о них (недостатках. — Ред.) заранее, мы бы исправили их заранее», — сказал глава Tesla.

Маск также подчеркнул, что у ранней модели Model S было «худшее сиденье из всех машин», в которых когда-либо он сидел. Маск добавил, что сейчас эта проблема исправлена. Манро согласился с Маском, что сиденья у Model 3 самые удобные из всех существующих автомобилей.

Как отмечает CNN, признания главы Tesla Inc. могут стать серьезным предупреждением, учитывая, что компания готовится в ближайшие месяцы открыть новые заводы в Техасе и в Германии, а также начать до конца года производство пикапа Cybertruck и грузовика Semi.

Ранее, 13 января, национальное управление дорожной безопасности при министерстве транспорта США потребовало, чтобы компания Tesla отозвала 158 тыс. своих электромобилей из-за потенциально опасных дефектов. Сообщалось, что речь идет об электрокарах Model S и Model X, в которых выявлены проблемы в работе главного блока управления MCU, в частности его дисплея.

В конце января стало известно, что новые машины Tesla Model S и Model X могут не допустить на дороги общего пользования, так как обновленный руль напоминает штурвал самолета, что может угрожать безопасности водителя.

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