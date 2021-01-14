Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для расследования происхождения коронавируса
Происшествия
Самолет Москва–Салехард с технической неисправностью сел в Пулково
Политика
Евгений Григорьев назначен и.о. мэра Якутска после отставки Авксентьевой
Общество
В Москве зафиксировали самую морозную ночь с начала зимы
Мир
В Вашингтоне 13 станций будут закрыты на неделю из-за инаугурации Байдена
Общество
Прокуратура проведет проверку по факту пожара с погибшими в Хабаровске
Экономика
За год жилье в новостройках подорожало на 19%
Мир
Регулятор США потребовал отозвать 158 тыс. автомобилей Tesla
Общество
Истощенную тигрицу доставили в реабилитационный центр Хабаровского края

Регулятор США потребовал отозвать 158 тыс. автомобилей Tesla

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Национальное управление дорожной безопасности (NHTSA) при министерстве транспорта США в среду, 13 января, потребовало, чтобы компания Tesla отозвала 158 тыс. своих электромобилей из-за потенциально опасных дефектов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо регулятора.

По информации агентства, речь идет об электрокарах Model S и Model X. Отмечается, что проблемы были выявлены в работе главного блока управления MCU (Media Control Unit), в частности, его дисплея.

Агентство отмечает, что такая мера редко применяется американским регулятором.

2 января сообщалось, что компания Tesla не выполнила свой план на 2020 год по доставке покупателям электромобилей всего на 450 машин. Всего за год компании удалось реализовать 499 550 машин. При этом в IV квартале 2020 года Tesla побила предыдущий рекорд, отгрузив более 180 тыс. электрокаров против 139 тыс. в III квартале.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021