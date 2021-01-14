Регулятор США потребовал отозвать 158 тыс. автомобилей Tesla

Национальное управление дорожной безопасности (NHTSA) при министерстве транспорта США в среду, 13 января, потребовало, чтобы компания Tesla отозвала 158 тыс. своих электромобилей из-за потенциально опасных дефектов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо регулятора.

По информации агентства, речь идет об электрокарах Model S и Model X. Отмечается, что проблемы были выявлены в работе главного блока управления MCU (Media Control Unit), в частности, его дисплея.

Агентство отмечает, что такая мера редко применяется американским регулятором.

2 января сообщалось, что компания Tesla не выполнила свой план на 2020 год по доставке покупателям электромобилей всего на 450 машин. Всего за год компании удалось реализовать 499 550 машин. При этом в IV квартале 2020 года Tesla побила предыдущий рекорд, отгрузив более 180 тыс. электрокаров против 139 тыс. в III квартале.