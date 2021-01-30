Новые Tesla могут не допустить на дороги из-за необычного руля

Новые машины Tesla могут не допустить на дороги общего пользования. На Model S и Model X установили необычный руль. При этом конструкцию не согласовали с регулирующими органами США, передает телеканал «Известия». Обновленный руль напоминает штурвал самолета. Экспертам предстоит установить безопасность разработки. Это пока лишь презентация, и не исключено, что в серийном выпуске электрокары будут с привычным рулем.

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