Кроссовер Chery Tiggo 8 получил в России новый мотор

Китайская компания Chery начинает продажи в России флагманского кроссовера Tiggo 8 с новым 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 147 л.с. и роботизированной коробкой передач.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 4 февраля, такой агрегат доступен только для комплектации Prestige. Цены на автомобиль с новым мотором стартуют от 1 799 900 рублей.

Кроссовер Chery Tiggo 8 в версии Prestige оснащается светодиодной оптикой и 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками. Водителю доступны система кругового обзора, передние и задние датчики парковки, круиз-контроль, датчик дождя, двухзонный климат-контроль и функция дистанционного запуска двигателя.

25 января сообщалось, что Chery планирует начать продажи на российском рынке новый седан Arrizo 5.

Chery Arrizo 5 стал единственным китайским седаном, получившим оценку в рейтинге качества автомобилей JD Power 2020 China Initial Quality Study SM (IQS). Данный факт и выступил аргументом для рассмотрения представления седана Arrizo 5 на российском рынке.