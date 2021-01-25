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Chery привезет в Россию новый седан

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Китайская автомобильная компания Chery планирует начать продажи на российском рынке новый седан Arrizo 5. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 25 января в редакцию «Известий».

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Отмечается, что Chery Arrizo 5 стал единственным китайским седаном, получившим оценку в рейтинге качества автомобилей JD Power 2020 China Initial Quality Study SM (IQS). Данный факт и выступил аргументом для рассмотрения представления седана Arrizo 5 на российском рынке.

Длина автомобиля составляет 4680 мм, ширина — 1825 мм, высота — 1490 мм, колесная база достигает 2670 мм.

В Китае автомобиль предлагается с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 116 л.с. и 156-сильным турбомотором такого же объема. Оба двигателя доступны с пятиступенчатой «механикой» и вариатором.

18 января сообщалось, что Chery в ближайшие два месяца представит на российском рынке новую модель автомобиля.

Речь идет о кроссовере Tiggo 8 Pro. Автомобиль будет предлагаться в семиместном исполнении. Подробности о модели пока не раскрываются. Вся информация станет известна ближе к презентации.

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