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Chery привезет в Россию новый кроссовер

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Китайская компания Chery в ближайшие два месяца представит на российском рынке новую модель автомобиля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы бренда, поступившем в редакцию «Известий» 18 января.

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Отмечается, что речь идет о кроссовере Tiggo 8 Pro. Автомобиль будет предлагаться в семиместном исполнении. Подробности о модели пока не раскрываются. Вся информация станет известна ближе к презентации.

Кроссовер Chery Tiggo 8 Pro оснащается 1.6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 186 л.с. и роботизированной коробкой передач. В салоне на передней панели установлены два экрана диагональю 12,3 дюйма каждый. Кроме того, автомобиль оснащен премиальной аудиосистемой Sony с восемью динамиками. В крышу вмонтирован сдвижной панорамный люк длиной 1,17 м.

30 ноября сообщалось, что Chery изменила комплектации кроссовера Tiggo 4 в России.

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