Минцифры предложило не считать тайной связи местонахождение телефона

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило проект поправок в закон «О связи», предусматривающий исключение информации о местоположении мобильного телефона из-под действия закона о тайне связи. Об этом в среду, 3 февраля, рассказал замглавы министерства Олег Иванов.

«Минцифры России подготовило проект поправок в федеральный закон «О связи» в части уточнения статьи «Тайна связи» в рамках поручения президента РФ, которое он дал по итогам встречи с членами Общественной палаты — обеспечить доработку законодательства в целях оперативного поиска пропавших без вести людей, а также в рамках федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» нацпрограммы «Цифровая экономика», — цитирует Иванова «РИА Новости».

Замминистра отметил, что поправки позволят искать десятки тысяч человек, которые ежегодно теряются. При этом законопроект будет соблюдать нормы законодательства по персональным данным, так как координаты местоположения к ним не относятся.

«В настоящее время координаты абонентских устройств являются тайной, соблюдение которой операторы обязаны обеспечивать. Координаты не всегда могут быть оперативно переданы в органы, которые занимаются оперативно-розыскной деятельностью. А иногда счет идет на часы», — добавил замглавы Минцифры.

В этот же день член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предложил ввести механизм для добровольной регистрации блогеров в качестве СМИ. Для тех, кто хочет легализовать частный блог, депутат предлагает ввести категорию «персональное СМИ».

На необходимость реагировать на контент, который размещается в социальных сетях, не ограничивая при этом свободу слова, 2 февраля указал президент России Владимир Путин. Государства отметил, что соцсети — это бизнес, направленный на извлечение прибыли любой ценой.