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Мантуров заявил об отсутствии планов масштабного госвмешательства в торговлю
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Мантуров заявил об отсутствии планов масштабного госвмешательства в торговлю

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Власти России не планируют масштабировать государственное вмешательство в торговлю и ценообразование. Об этом в среду, 3 февраля, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании с представителями торговых сетей.

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«Масштабирования государственного вмешательства в торговую сферу, в том числе в ценообразование, не планируется, а Минпромторг России выступает за максимальное сохранение рыночных механизмов», ― приводит его слова пресс-служба ведомства.

В ходе совещания министра с представителями федеральных и региональных торговых сетей была также затронута тема соглашений о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, которые были заключены в декабре прошлого года.

Мантуров поблагодарил всех участников соглашений, отметив, что совместными усилиями удалось купировать проблему резкого роста цен на эти товары. Он также подчеркнул важность обеспечения соблюдения соглашений до завершения их срока действия — до 1 апреля.

Ранее, 29 января, Мантуров сообщил, что Минпромторг не видит необходимости в заключении соглашений по фиксации цен на яйца, аналогичных договоренностям о стоимости сахара и подсолнечного масла.

26 января стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) подключилась к контролю стоимости социально значимых продуктов. Налоговики начали запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары до конца года.

21 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что правительство приняло эффективные меры по стабилизации цен на ряд продуктов, осуществляется постоянный их мониторинг.

В тот же день Минсельхоз рекомендовал регионам провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель. При этом в ведомстве добавили, что уже принятые правительством меры для стабилизации цен эффективны.

16 декабря 2020 года Минпромторг, Минсельхоз подписали соглашение с производителями о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Согласно документам, максимальная розничная цена на сахар не должна превышать 46 рублей за 1 кг, а подсолнечное масло не должно стоить дороже 110 рублей за 1 л.

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