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ФНС подключилась к контролю цен на значимые продукты

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Федеральная налоговая служба (ФНС) подключилась к контролю стоимости социально значимых продуктов, сообщает 26 января газета «Коммерсант».

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Налоговики начали запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары до конца года, уточнило издание со ссылкой на неназванные крупные пищевые компании.

В одной из получивших запрос организаций сообщили, что в ответ на запрос предоставили только данные о фактическом повышении цен, давать же прогнозы отказались, сославшись на коммерческую тайну.

В другом поставщике добавили, что предоставили налоговый прогноз по динамике цен.

По мнению производителей, опрос может проводиться как подготовка для дальнейшего расширения списка социально значимых продуктов, на которые устанавливаются предельные цены, пишет «Газета.ру».

В декабре прошлого года, когда премьер Михаил Мишустин утверждал меры для сдерживания цен на социально значимые продукты, на ФНС возлагали функции контроля за исполнением соглашений о фиксации стоимости масла и сахара с помощью онлайн-касс. В соответствии с договоренностями предельная отпускная цена на подсолнечное масло сегодня установлена в 95 рублей за 1 л, розничная — в 110 рублей за 1 л. Максимальная стоимость для сахара — 36 рублей и 46 рублей за 1 кг соответственно.

По мнению зампреда правления «Руспродсоюза» Дмитрия Леонова, спрогнозировать динамику цен на продукты до конца года может быть проблематично. «Во-первых, цены зависят от баланса спроса и предложения, которым свойственно меняться. Во-вторых, экономическая ситуация нестабильна и мы не знаем, как к концу года может измениться, например, курс валют, что также влияет на стоимость большинства продуктов».

Леонов также отметил, что неясно, как в данном случае будет соблюдаться коммерческая тайна и как бизнес будет защищен от утечек.

Ранее, 13 декабря, президент России Владимир Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. По его словам, рост цен на еду вызван экономическими причинами, а не пандемией и уровнем производства. Российский лидер потребовал за неделю принять меры для прекращения роста цен на продукты.

Днем позднее премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с вице-премьерами 14 декабря поддержал поддержал инициативу Минэкономразвития об установлении планки колебаний цен на социально значимые продукты в 10%. Он подписал ряд постановлений для стабилизации ситуации на рынке продовольствия.

23 декабря Госдума приняла закон, который позволит правительству самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания регулировать их стоимость.

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