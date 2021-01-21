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В Кремле сочли эффективными меры по снижению цен на масло и сахар

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Правительство России приняло эффективные меры по стабилизации цен на ряд продуктов, осуществляется постоянный их мониторинг, заявил в четверг, 21 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Таким образом он прокомментировал возможную установку предельных цен на зерно и макароны. Ранее 21 января Минсельхоз рекомендовал регионам провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель. При в ведомстве добавили, что уже принятые правительством меры для стабилизации цен эффективны.

«Это нужно спрашивать правительство, потому что вы знаете, по поручению президента правительство приняло весьма эффективные меры по стабилизации цен, осуществляется постоянный мониторинг, профильные ведомства оперативно реагируют на изменения», — подчеркнул представитель Кремля, добавив, что профильные министерства «оперативно реагируют на изменение конъюнктуры».

Меры, принятые ранее по отношению к ценам на сахар и подсолнечное масло, по словам Пескова, в Кремле оценивают как эффективные.

На просьбу уточнить, считается ли приемлемым расширение административных мер на новые категории товаров в случае роста цен, пресс-секретарь президента отметил, что это зависит от амплитуды изменения цен и от конкретной ситуации.

«Еще раз повторяю, ситуация развивается, она в динамике», — заключил Песков.

Днем ранее в Минсельхозе заявили о снижении цен на масло и сахар. По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, правительство предприняло комплекс мер по стабилизации ситуации с ценами: дополнительные субсидии, квоты и пошлины. Кроме того, он напомнил о заключении соглашения, которое направлено на снижение цен на сахар и подсолнечное масло, указав на то, что договоренности дают свои результаты.

14 января стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ поручила своим территориальным ведомствам провести опрос среди региональных и небольших торговых сетей о случаях отказа производителей от поставок сахара и подсолнечного масла по фиксированным ценам.

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