ФАС проверит случаи отказа в поставках масла и сахара по фиксированным ценам

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ поручила своим территориальным ведомствам провести опрос среди региональных и небольших торговых сетей о случаях отказа производителей от поставок сахара и подсолнечного масла по фиксированным ценам. Об этом сообщила в четверг, 14 января, пресс-служба Минпромторга.

«Как нам известно, сегодня ФАС России поручила всем территориальным органам в течение суток опросить «региональные» и «муниципальные» торговые сети о случаях отказа производителей (поставщиков) масла подсолнечного и сахара-песка от поставок данных товаров по ценам, установленным в соглашениях», — процитировали пресс-службу ведомства в ТАСС.

В этот же день, 14 января, в Минпромторге рассказали, что в ведомство не поступало жалоб от владельцев торговых сетей и точек на проблемы с закупками подсолнечного масла и сахара после того, как правительство зафиксировало цены на эти продукты.

В Минсельхозе РФ подтвердили отсутствие перебоев в поставках подсолнечного масла и сахара в стране со стороны производителей.

Минпромторг, Минсельхоз и производители подписали 16 декабря 2020 года соглашение о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар. Согласно документу, предельные розничные цены на сахар составляют 46 рублей за килограмм, а на подсолнечное масло — 110 рублей за литр.