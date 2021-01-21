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Минсельхоз призвал регионы сдержать цены на макароны и яйца
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Минсельхоз призвал регионы сдержать цены на макароны и яйца

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Минсельхоз рекомендовал регионам провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель. Об этом в четверг, 21 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Вопросы ценообразования на базовые продукты питания были рассмотрены 20 января на заседании оперштаба по мониторингу ситуации в АПК. В частности, на мероприятии было отмечено, что рост цен на отдельные категории продовольственных товаров требует повышенного внимания и контроля со стороны регионов», — сказали в пресс-службе.

«Минсельхоз рекомендовал представителям субъектов провести с производителями переговоры о сдерживании цен на продукцию, в том числе макаронные изделия, яйца и картофель, с тем чтобы не допустить их необоснованного скачкообразного повышения. В настоящее время ведомство не видит оснований для подобной динамики и оценивает принятые правительством меры как достаточные для стабилизации цен», — добавили в министерстве.

Отмечается, что Минсельхоз считает достаточными принятые правительством РФ меры для стабилизации цен на продукты.

15 января подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила повышение с 1 марта экспортной пошлины на пшеницу внутри квоты до €50 за тонну. Также в ходе заседания было одобрено введение с 15 марта пошлины на экспорт кукурузы в €25 за тонну, ячменя — €10 за тонну.

В середине декабря премьер-министр России Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации ситуации на рынке продовольствия.

В частности, чтобы стабилизировать цены на муку и хлеб, на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы правительство установит тарифную квоту в размере 17,5 млн т.

Мишустин также утвердил состав межведомственной рабочей группы по ситуации с ценами на продукты и пообещал лично контролировать данный вопрос.

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