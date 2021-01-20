В Минсельхозе России заявили о снижении цен на масло и сахар

Цены на сахар и масло у производителей и в рознице в России снижаются. Об этом в среду, 20 января, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

«Цены на сахар-песок и подсолнечное масло снижаются у производителей и в рознице. Вместе с тем регионам необходимо обеспечивать постоянный мониторинг ситуации», ― говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также глава Минсельхоза рассказал, что правительство предприняло комплекс мер по стабилизации ситуации с ценами: дополнительные субсидии, квоты и пошлины. Кроме того, Патрушев напомнил о заключении соглашения, которое направлено на снижение цен на сахар и подсолнечное масло, указав на то, что договоренности дают свои результаты.

Ранее, 14 января, стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ поручила своим территориальным ведомствам провести опрос среди региональных и небольших торговых сетей о случаях отказа производителей от поставок сахара и подсолнечного масла по фиксированным ценам.

Договоренности о фиксации цен на указанные товары были заключены в декабре 2020 года Минсельхозом, Минпромторгом и рядом производителей и торговых сетей. В соответствии с документом предельная отпускная цена на подсолнечное масло не должна превышать 95 рублей на литр, розничная цена — 110 рублей за литр. Стоимость сахара установлена на уровне 36 рублей и 46 рублей за 1 кг соответственно.

В то же время отмечалось, что каждый регион имеет право формировать определенные надбавки с учетом логистических затрат. Регламентация будет действовать в России до 1 апреля 2021 года.

30 декабря министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил о стабильной ситуации с продовольствием в России. Он отметил, что уже есть результаты в вопросе снижения цен на определенные продукты.