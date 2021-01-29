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Мантуров не увидел необходимости заключать соглашение по ценам на яйца

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Минпромторг России не видит необходимости в заключении соглашений по фиксации цен на яйца аналогичных договоренностям о стоимости сахара и подсолнечного масла. Об этом в пятницу, 29 января, заявил глава ведомства Денис Мантуров.

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«Я думаю, что нет. Во-первых, такой необходимости (в фиксации фен на яйца. ― Ред.) нет, все-таки даже существующее соглашение по двум продуктам, по маслу и по сахару, дало ощутимый результат. Это, собственно, сигнал, что можно вовремя договариваться, чтобы не было таких [скачков цен]», ― сказал он журналистам.

Ранее, 26 января, стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) подключилась к контролю стоимости социально значимых продуктов. Налоговики начали запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары до конца года.

21 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что правительство приняло эффективные меры по стабилизации цен на ряд продуктов, осуществляется постоянный их мониторинг.

В тот же день Минсельхоз рекомендовал регионам провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель. При в ведомстве добавили, что уже принятые правительством меры для стабилизации цен эффективны.

16 декабря 2020 года Минпромторг, Минсельхоз подписали соглашение с производителями о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Согласно документам, максимальная розничная цена на сахар не должна превышать 46 рублей за 1 кг, а подсолнечного масло не должно стоить дороже 110 рублей за 1 л.

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