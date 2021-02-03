Почти половина россиян поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю

Переход на четырехдневную рабочую неделю поддерживают 48% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работу Superjob, опубликованные ТАСС в среду, 3 февраля.

По данным аналитиков, формат четырехдневной рабочей недели уже внедрили 4% предприятий в РФ, еще 13% задумывались о таком нововведении.

По данным сервиса, 1 компания из 100 ввела сокращенную рабочую неделю на некоторое время, но затем вернулась к пятидневному формату. В 13% российских компаний обсуждали сокращение количества рабочих дней, 4% из них сочли его допустимым, 9% от идеи отказались, пишет сайт kp.ru.

Среди работающих пять дней в неделю россиян 70% уверены, что смогут выполнить стандартный объем работы за четыре дня, отмечает REGNUM.

Расспросил сервис и о том, на что пользователи потратят третий выходной. 32% респондентов ответили, что посвятят время семье, 18% хотели бы в освободившийся день отдыхать или подрабатывать.

13% опрошенных заявили, что занялись бы изучением языком или самообразованием, 10% предпочли бы посвятить время спорту. 7% опрошенных провели бы свободный день за домашними делами.

Опрос проводился 1 февраля 2021 года, участие в нем приняли 300 работодателей, а также 1600 экономически активных граждан из всех российских округов, отмечает телеканал «360».

2 февраля сообщалось, что более 50% жителей Москвы высказались за сохранение дистанционного режима работы после отмены ограничительных мер по COVID-19 в столице.