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Аналитики спрогнозировали курс политики Байдена в отношении Китая

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Администрация президента США Джо Байдена скорее всего будет продолжать рассматривать отношения с Китаем через стратегию сдерживания, несмотря на потенциально возможные позитивные изменения. Об этом говорится в докладе аналитического центра Center for Сhina and Globalization (CCG).

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«Президентство Байдена является позитивным сигналом для китайско-американских отношений. Во-первых, политика США в отношении Китая станет более рациональной. Во-вторых, ожидается возобновление торговых переговоров. В-третьих, расширятся сферы многостороннего сотрудничества. <…> Стратегия сдерживания Китая, сформулированная в эпоху [экс-президента США Барака] Обамы, не скорректируется из-за смены [бывшего президента США Дональда] Трампа на Байдена», — отмечается в аналитических материалах.

В свою очередь эксперты представили несколько рекомендаций, которые помогут укрепить отношения государств.

В частности, для улучшения отношений необходимо восстановить двусторонние контакты на высоком уровне. Кроме того, нужно создать трехсторонний механизм диалога и координации между Китаем, США и Европой, провести саммит по вакцинам для продвижения глобального сотрудничества по борьбе с пандемией и восстановлению мировой экономики.

Специалисты также посоветовали США ослабить санкции против компаний Huawei, TikTok, Xiaomi, а Китаю — открыть доступ на внутренний рынок американским технологическим корпорациями, в том числе Google, Twitter и Facebook.

В конце января новый американский госсекретарь Энтони Блинкин отметил, что не исключает возможности сотрудничества между США и Китаем, несмотря на возникновение различных враждебных аспектов.

25 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что новая американская администрация рассмотрит целесообразность сохранения импортных пошлин на товары из Китая, введенных предыдущим президентом США Дональдом Трампом.

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