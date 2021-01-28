Новый госсекретарь США не исключил сотрудничества с КНР

Отношения между США и Китаем становятся все более враждебными с каждым днем, что не исключает возможности сотрудничества между странами. Об этом заявил новый американский госсекретарь Энтони Блинкин в среду, 27 января.

По его словам, все чаще в отношениях Вашингтона и Пекина возникают некоторые враждебные аспекты, однако в них есть и конкурентные вопросы, а также все еще остаются аспекты сотрудничества, находящиеся в сферах, представляющих взаимный интерес, среди них изменение климата, пишет Reuters.

Ранее 27 января Блинкен в свой первый рабочий день на посту выразил уверенность, что другие страны надеются на руководящую роль США, и заверил, что Вашингтон справится с этой задачей.

Накануне американский сенат утвердил кандидатуру Энтони Блинкена на пост главы Госдепартамента. В его пользу высказались 78 представителей верхней палаты, против — 22 делегата.