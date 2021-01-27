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Новый госсекретарь Блинкен заявил о запросе мира на лидерство США

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Новый госсекретарь США Энтони Блинкен 27 января в свой первый рабочий день на посту выразил уверенность, что другие страны надеются на руководящую роль США, и заверил, что Вашингтон справится с этой задачей.

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«Американское лидерство необходимо во всем мире, и мы предоставим его, потому что мир с гораздо большей вероятностью решит проблемы и встретит вызовы, когда там будут Соединенные Штаты. Америка в лучшем ее проявлении по-прежнему обладает большей способностью, чем любая другая страна на земле, мобилизовать других для общего блага», — приводит газета Star Tribune его слова.

Блинкен добавил, что в настоящее время мир пристально наблюдает за США. По его мнению, страны хотят знать, «сможем ли мы исцелить нашу нацию», и хотят увидеть, будут ли Штаты вести за собой и станут ли уделять должное внимание дипломатическим отношениям с союзниками и партнерами для решения актуальных проблем.

В числе таких вызовов Блинкен указал пандемию коронавируса, изменение климата, экономический кризис, угрозы демократии, борьбу за расовое равноправие и угрозы безопасности и стабильности со стороны противников.

Блинкен добавил, что он будет продвигать и защищать дипломатическую службу, которая, по его мнению, была отодвинута на второй план в эпоху экс-президента США Дональда Трампа, и что Государственный департамент вновь будет играть ведущую роль в отношениях Штатов с миром.

Накануне американский сенат утвердил кандидатуру Энтони Блинкена на пост главы Госдепартамента. В его пользу высказались 78 представителей верхней палаты, против — 22 человека, пишет «Газета.ру».

На прошлой неделе Блинкен заявил, что новая администрация во главе с президентом США Джо Байденом рассмотрит возможность ужесточения антироссийских санкций.

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