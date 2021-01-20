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Блинкен заявил о планах рассмотреть новые санкции против России

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Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что новая администрация во главе с избранным президентом Джо Байденом рассмотрят возможность ужесточения антироссийских санкций.

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В ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената 19 января Блинкена спросили, планирует ли администрация Байдена добиваться «последствий» для России. Претендент на пост госсекретаря ответил утвердительно.

«Считаю, что благодаря <...> Конгрессу у нас есть некоторые инструменты, будь то CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» — Ред.), будь то Магнитский (санкции в отношении российских должностных лиц — Ред.), будь то иные имеющиеся у нас полномочия», — цитирует Блинкена ТАСС.

О планах рассмотреть дополнительные санкции против России также заявлял госсекретарь США Майк Помпео.

Ранее минфин США объявил о расширении санкций против Российской Федерации в рамках CAATSA.

Под санкции попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Ограничения предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

21 декабря 2020 года министерство торговли США ввело санкции против 41 российской и 58 китайских организаций. В список попали структуры, которые, по мнению Вашингтона, сотрудничают с вооруженными силами двух стран. Включение в перечень означает, что предприятия не смогут приобретать ряд американских товаров и технологий.

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