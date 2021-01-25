Байден изучит целесообразность сохранения пошлин на товары из КНР
Новая американская администрация рассмотрит целесообразность сохранения импортных пошлин на товары из Китая, введенных предыдущим президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявила 25 января на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По ее словам, президент США Джо Байден применит многосторонний подход к взаимодействию с Пекином. Речь идет и о торговых пошлинах, действующих в настоящее время.
По этому вопросу Байден собирается активно консультироваться с зарубежными союзниками США, отметила Псаки. «Он хочет гарантировать, что мы будем делать шаги в координации с союзниками и партнерами, а также демократами и республиканцами в Конгрессе», — отметила пресс-секретарь Белого дома в ходе трансляции в Twitter.
Консультации пройдут как с демократами, так и с республиканцами, заключила она.
Торговое противостояние между Китаем и США началось в июле 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры и в том же году направил в ВТО просьбу о проведении консультаций с США по вопросам пошлин. Вместе с тем обе стороны вводили новые обоюдные пошлины на импортируемые товары.
Соглашение по первой фазе торговой сделки между стороны подписали 15 января 2020 года в Вашингтоне. Однако позже отношения стран обострились на фоне пандемии коронавируса.
15 сентября 2020 арбитраж Всемирной торговой организации признал американские пошлины на китайские товары, введенные США в 2018–2019 годах, нарушающими правила международной торговли.