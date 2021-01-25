Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин рекомендовал изменить правила возрастной маркировки литературы
Новости компаний
Лучший шахматист России сыграл на «Дне студента» в СберУниверситете
Мир
Байден отменил ограничения на службу трансгендеров в ВС США
Мир
Ученые спрогнозировали губительные последствия ядерной войны
Наука
Генетики создали метод определения смертельного заболевания сердца
Мир
В ООН предупредили о риске мирового раскола
Туризм
Россия сняла ограничения на въезд для граждан четырех стран
Общество
Онлайн-продажи страховых полисов в России резко выросли
Мир
В Госдуме заявили о готовности РФ работать с участниками ПАСЕ лишь на равных

Байден изучит целесообразность сохранения пошлин на товары из КНР

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новая американская администрация рассмотрит целесообразность сохранения импортных пошлин на товары из Китая, введенных предыдущим президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявила 25 января на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Нашли крайнего: как США воюют с Китаем на Украине
Киев откажется от оборудования Huawei, американцы обещают компенсацию

По ее словам, президент США Джо Байден применит многосторонний подход к взаимодействию с Пекином. Речь идет и о торговых пошлинах, действующих в настоящее время.

По этому вопросу Байден собирается активно консультироваться с зарубежными союзниками США, отметила Псаки. «Он хочет гарантировать, что мы будем делать шаги в координации с союзниками и партнерами, а также демократами и республиканцами в Конгрессе», — отметила пресс-секретарь Белого дома в ходе трансляции в Twitter.

Консультации пройдут как с демократами, так и с республиканцами, заключила она.

Торговое противостояние между Китаем и США началось в июле 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры и в том же году направил в ВТО просьбу о проведении консультаций с США по вопросам пошлин. Вместе с тем обе стороны вводили новые обоюдные пошлины на импортируемые товары.

Соглашение по первой фазе торговой сделки между стороны подписали 15 января 2020 года в Вашингтоне. Однако позже отношения стран обострились на фоне пандемии коронавируса.

15 сентября 2020 арбитраж Всемирной торговой организации признал американские пошлины на китайские товары, введенные США в 2018–2019 годах, нарушающими правила международной торговли.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021