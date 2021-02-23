Тяжкий путь: что осталось от сталинской магистрали

Трансполярная магистраль — проект железной дороги, которая должна была пересечь всю страну — от Баренцева до Охотского моря. В строительство, начавшееся в 1947 году, было вложено 42 млрд рублей, работы велись силами десятков тысяч заключенных. После смерти Сталина в 1953 году правительство приняло решении о приостановке работ и консервации магистрали. Остатки лагерного пункта «Стройка 501» и других заброшенных объектов на территории Надымского района — в фотогалерее «Известий»