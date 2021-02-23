Тяжкий путь: что осталось от сталинской магистрали

Трансполярная магистраль — проект железной дороги, которая должна была пересечь всю страну — от Баренцева до Охотского моря. В строительство, начавшееся в 1947 году, было вложено 42 млрд рублей, работы велись силами десятков тысяч заключенных. После смерти Сталина в 1953 году правительство приняло решении о приостановке работ и консервации магистрали. Остатки лагерного пункта «Стройка 501» и других заброшенных объектов на территории Надымского района — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Артур Бондарь
Сдать дорогу надо было в кратчайшие сроки, поэтому проекта как такового не существовало, он создавался и корректировался на ходу, а лагерные пункты и жилые бараки строились одновременно с отсыпкой дорожного полотна
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Фото: Артур Бондарь
Остатки одного из жилых бараков. На деревянных перекрытиях и стенах можно различить надписи, сделанные заключенными
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Фото: Артур Бондарь
Дом железнодорожника недалеко от «Стройки 501»
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Фото: Артур Бондарь
Заброшенный железнодорожный мост
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Фото: Артур Бондарь
Сооружение дороги шло в тяжелейших условиях: зимой заключенные проводили долгие часы на арктическом холоде, а летом — в болотной сырости, среди бесчисленного гнуса
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Фото: Артур Бондарь
Большая часть работ, в том числе земляных, выполнялась вручную, грунт возили на тачках
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Фото: Артур Бондарь
Строительство было прекращено практически сразу после смерти Сталина в 1953 году
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Фото: Артур Бондарь
Историк Вадим Гриценко пытается сохранить память о людях, трудившихся и закончивших жизнь здесь. Он водит экскурсии, рассказывает и показывает, как жили заключенные в лагпункте «Стройка 501», какие порядки там были, как проходили строительные работы
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Фото: Артур Бондарь
Во время строительства Северной железной дороги на месте современного Надыма был возведен поселок
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Фото: Артур Бондарь
В 1960-х здесь началась разработка газового месторождения, поселок стал разрастаться, а в 1972 году получил статус города
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Фото: Артур Бондарь
Сейчас в Надыме насчитывается 40 тыс. жителей
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Фото: Артур Бондарь
В городском музее истории и археологии представлены экспонаты, связанные с историей Трансполярной магистрали
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Фото: Артур Бондарь
Здесь хранится карта с маршрутом железной дороги, которая так и осталась недостроенной
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Фото: Артур Бондарь
Новый мост «Победа» через реку Надым был открыт в 2015 году. Он соединяет два берега и является частью Северного широтного пути, который повторяет маршрут сталинской северной железной дороги
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