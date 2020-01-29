Пути разобщения: как новая дорога превратила Киу в город-призрак

Новая железная дорога в Кении стоимостью $3,3 млрд, которая соединила с портом не имеющие выхода к морю африканские страны, привела к большим проблемам в жизни маленьких населенных пунктов. Старые железные дороги закрыты, а новые экспрессы проносятся мимо них без остановки. Как отрезанный от мира Киу пытается выжить без привычного транспорта — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Baz Ratner
Новая дорога значительно сократила время в пути между столицей Найроби и портовым городом Момбаса
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Фото: REUTERS/Baz Ratner
Экспресс ходит лишь один раз в день, время в пути составляет чуть более четырех часов, но он делает всего шесть остановок
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Фото: REUTERS/Baz Ratner
Старую железную дорогу закрыли в 2012 году
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Фото: REUTERS/Baz Ratner
Поезда по ней ходили два раза в день и делали 46 остановок
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Фото: REUTERS/Baz Ratner
Теперь станцию Киу поезда проезжают без остановки
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Фото: REUTERS/Baz Ratner
Пользоваться автомобильным транспортом для местных жителей слишком дорого, кроме того, такой способ передвижения занимает слишком много времени
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Фото: REUTERS/Baz Ratner
Быстро добраться до работы или до больницы стало невозможно. Ближайший медпункт в 25 км, проезд на автомобиле туда стоит минимум $5
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Фото: REUTERS/Baz Ratner
Теперь жители Киу, которые работают в столице, могут приезжать домой только по выходным
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Фото: REUTERS/Baz Ratner
Сварщик Томас Мутеву раньше ездил на работу в Найроби каждый день. Теперь это слишком долго и дорого, и он не может себе этого позволить, поэтому ездить в столицу он перестал
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Фото: REUTERS/Baz Ratner
Фермерша Эмили Катембуа получила компенсацию за то, что новая дорога прошла по ее земле. Однако ей теперь слишком накладно добираться до рынка. «Здесь необходимо сделать остановку, — говорит она, — нам нужен транспорт, чтобы продавать свою продукцию…»
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Фото: REUTERS/Baz Ratner
Власти заявляют о серьезном увеличении пассажиропотока, жители Киу мечтают о возвращении старой линии, построенной еще британцами. «Эта новая железная дорога только для богатых, для нас она неудобна», — говорят они
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