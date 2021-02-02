Песков заявил, что Путин не следит за судом по Навальному

Президент России Владимир Путин не следит за судом над блогером Алексеем Навальным по делу «Ив Роше». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник, 2 февраля.

«Нет, Владимир Путин не следит за ходом этого процесса, Владимир Путин готовится сейчас к встрече с российскими учителями, которые учат будущее поколение россиян», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что дипломаты, которые прибыли на суд над Навальным, не должны вмешиваться во внутренние дела России и допускать давление на суд. «Они вольны действовать в рамках Венской конвенции о дипломатических отношениях, но никак не за рамками этой конвенции», — сказал он.

Вопрос о том, можно ли ассоциировать их действия c попытками давления на суд, представитель Кремля перенаправил в МИД России.

«Давайте дадим привилегию это комментировать нашим коллегам из Министерства иностранных дел, я не сомневаюсь, что соответствующие комментарии последуют», — отметил он.

Во вторник в Мосгорсуде проходит выездное заседание Симоновского суда по делу Навального о рассмотрении представления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене ему условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше».

К зданию инстанции прибыли около 20 сотрудников посольств различных стран.

До начала рассмотрения дела у здания суда прошли задержания возможных участников несанкционированной акции.

Дорожное движение в этом районе ограничено.

В 2014 году Навального приговорили к 3,5 годам условного заключения с испытательным сроком в пять лет по делу о мошенничестве против «Ив Роше» и «Многопрофильной процессинговой компании». По решению суда он должен был своевременно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию не реже двух раз в месяц.

По данным УФСИН, в течение 2020 года он неоднократно нарушал условия испытательного срока и не менее шести раз не являлся на регистрацию. По каждому нарушению ему выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

Во ФСИН учли тот факт, что с 22 августа блогер лечился в берлинской клинике «Шарите». Однако после выписки из нее Навальный не ответил на уведомление о явке 23 октября. Его задержали в аэропорту Шереметьево 17 января 2021 года, когда он вернулся из ФРГ. После этого блогер был арестован на 30 суток — до 15 февраля.

Навальный был единственным в России человеком, у которого было два условных срока одновременно. Он и раньше допускал нарушения испытательного срока, но до этого суд шел ему на встречу и ограничивался продлением испытательного срока. В 2020 году условное осуждение было отменено в отношении 11 390 граждан России, в 2019-м — более 15 000.