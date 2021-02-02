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Песков заявил, что Путин не следит за судом по Навальному

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Президент России Владимир Путин не следит за судом над блогером Алексеем Навальным по делу «Ив Роше». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник, 2 февраля.

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«Нет, Владимир Путин не следит за ходом этого процесса, Владимир Путин готовится сейчас к встрече с российскими учителями, которые учат будущее поколение россиян», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что дипломаты, которые прибыли на суд над Навальным, не должны вмешиваться во внутренние дела России и допускать давление на суд. «Они вольны действовать в рамках Венской конвенции о дипломатических отношениях, но никак не за рамками этой конвенции», — сказал он.

Вопрос о том, можно ли ассоциировать их действия c попытками давления на суд, представитель Кремля перенаправил в МИД России.

«Давайте дадим привилегию это комментировать нашим коллегам из Министерства иностранных дел, я не сомневаюсь, что соответствующие комментарии последуют», — отметил он.

Во вторник в Мосгорсуде проходит выездное заседание Симоновского суда по делу Навального о рассмотрении представления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене ему условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше».

К зданию инстанции прибыли около 20 сотрудников посольств различных стран.

До начала рассмотрения дела у здания суда прошли задержания возможных участников несанкционированной акции.

Дорожное движение в этом районе ограничено.

В 2014 году Навального приговорили к 3,5 годам условного заключения с испытательным сроком в пять лет по делу о мошенничестве против «Ив Роше» и «Многопрофильной процессинговой компании». По решению суда он должен был своевременно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию не реже двух раз в месяц.

По данным УФСИН, в течение 2020 года он неоднократно нарушал условия испытательного срока и не менее шести раз не являлся на регистрацию. По каждому нарушению ему выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

Во ФСИН учли тот факт, что с 22 августа блогер лечился в берлинской клинике «Шарите». Однако после выписки из нее Навальный не ответил на уведомление о явке 23 октября. Его задержали в аэропорту Шереметьево 17 января 2021 года, когда он вернулся из ФРГ. После этого блогер был арестован на 30 суток — до 15 февраля.

Навальный был единственным в России человеком, у которого было два условных срока одновременно. Он и раньше допускал нарушения испытательного срока, но до этого суд шел ему на встречу и ограничивался продлением испытательного срока. В 2020 году условное осуждение было отменено в отношении 11 390 граждан России, в 2019-м — более 15 000.

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