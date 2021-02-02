Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Армения подала против Азербайджана жалобу в ЕСПЧ
Общество
В России число случаев коронавируса опустилось ниже 17 тыс. впервые с октября
Мир
ВОЗ отметила снижение в два раза скорости распространения COVID-19 в мире
Авто
В России начались продажи обновленного кроссовера Infiniti QX50
Мир
Номинант на «Оскар» Хэл Холбрук умер в 95 лет
Общество
Почти 175 тыс. москвичей старше 60 лет привились от COVID-19
Общество
Более половины москвичей высказались за сохранение удаленки
Спорт
Путин поздравил саночника Репилова с победой на ЧМ в Германии
Общество
Клинические исследования вакцины ФМБА от COVID-19 запланировали на июль
Сюжет:

В Минздраве назвали побочные эффекты прививки от COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В первую очередь после прививки от коронавирусной инфекции нужно обратить внимание на гриппоподобные симптомы. Об этом во вторник, 2 февраля, заявила главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

Путеводная вакцина: иностранцев хотят возить в РФ на прививку от COVID
В отрасли готовят специальную программу медицинского туризма

Она уточнила, что побочные эффекты, как правило, могут наблюдаться в течение первых суток с момента введения вакцины, поэтому повода для опасения нет.

«Опасаться не надо ничего, а наблюдать надо вот за чем. Могут быть гриппоподобные симптомы, гриппоподобное состояние. Слабость, немножко ломота, склонность ко сну, сонливость, может подниматься температура кратковременно. Она может сопровождаться небольшим ознобом», — рассказала Драпкина в эфире «Первого канала».

По ее словам, температура выше 39 градусов встречается у прошедших вакцинацию очень редко.

«Чаще всего это до 38. Если выше, чем 38, мы рекомендуем принять таблеточку парацетамола или, если чуть ниже, чем 38, но плохо переносится», — уточнила врач.

Драпкина добавила, что такие случаи не являются поводом для того, чтобы обращаться к медикам.

В декабре 2020 года член независимого комитета по мониторингу данных клинических исследований вакцины Рамил Хабриев также отметил, что частым потенциально возможным побочным эффектом при вакцинации является гриппоподобное состояние. Вместе с тем желудочно-кишечные нарушения проявляются реже, а другие побочные эффекты был замечены только в 10–14% случаев.

В том же месяце в Минздраве России сообщили, что после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V» почти каждый десятый пациент может ощутить жар, озноб, слабость или тошноту.

Всероссийская вакцинация стартовала 18 января 2021 года. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин 13 января.

Первая в России и в мире вакцина от коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи и зарегистрированная в августе 2020 года, носит название «Спутник V». Второй отечественной вакциной от COVID-19 является препарат «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор». Препарат зарегистрировали в октябре 2020 года. Третья российская вакцина — от Центра имени Чумакова — может поступить в гражданский оборот в марте.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021