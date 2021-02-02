В Минздраве назвали побочные эффекты прививки от COVID-19

В первую очередь после прививки от коронавирусной инфекции нужно обратить внимание на гриппоподобные симптомы. Об этом во вторник, 2 февраля, заявила главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

Она уточнила, что побочные эффекты, как правило, могут наблюдаться в течение первых суток с момента введения вакцины, поэтому повода для опасения нет.

«Опасаться не надо ничего, а наблюдать надо вот за чем. Могут быть гриппоподобные симптомы, гриппоподобное состояние. Слабость, немножко ломота, склонность ко сну, сонливость, может подниматься температура кратковременно. Она может сопровождаться небольшим ознобом», — рассказала Драпкина в эфире «Первого канала».

По ее словам, температура выше 39 градусов встречается у прошедших вакцинацию очень редко.

«Чаще всего это до 38. Если выше, чем 38, мы рекомендуем принять таблеточку парацетамола или, если чуть ниже, чем 38, но плохо переносится», — уточнила врач.

Драпкина добавила, что такие случаи не являются поводом для того, чтобы обращаться к медикам.

В декабре 2020 года член независимого комитета по мониторингу данных клинических исследований вакцины Рамил Хабриев также отметил, что частым потенциально возможным побочным эффектом при вакцинации является гриппоподобное состояние. Вместе с тем желудочно-кишечные нарушения проявляются реже, а другие побочные эффекты был замечены только в 10–14% случаев.

В том же месяце в Минздраве России сообщили, что после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V» почти каждый десятый пациент может ощутить жар, озноб, слабость или тошноту.

Всероссийская вакцинация стартовала 18 января 2021 года. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин 13 января.

Первая в России и в мире вакцина от коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи и зарегистрированная в августе 2020 года, носит название «Спутник V». Второй отечественной вакциной от COVID-19 является препарат «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор». Препарат зарегистрировали в октябре 2020 года. Третья российская вакцина — от Центра имени Чумакова — может поступить в гражданский оборот в марте.

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