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«Ростех» создаст ракетный комплекс «Гермес 2.0» повышенной мощности

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Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» планирует создать новый ударный комплекс «Гермес 2.0» с более скоростной ракетой, сообщил индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

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По его словам, «Гермес» имеет большой потенциал для дальнейшего совершенствования, в связи с чем планируется повысить «боевое могущество» ракеты до 2,5 раз и увеличить скорость ее полета.

Также он напомнил, что впервые базовая версия высокоточного комплекса «Гермес» была представлена летом 2020 года. Система наведения комплекса автономна и работает по принципу «выстрелил и забыл», а благодаря мультиплатформенности его можно устанавливать не только на бронетехнику и корабли, но и на ударные беспилотники.

В пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» уточнили, что возможность повышения характеристик «Гермеса» была заложена при проектировании, пишет «РИА Новости» во вторник, 2 февраля.

Ударный комплекс «Гермес» предназначен для поражения на дальности до 100 км современных и перспективных танков, бронетехники, различных сооружений, а также надводных целей и малоскоростных летательных аппаратов.

Ракета базовой версии комплекса имеет максимальную скорость 1,3 тыс. м/с и осколочно-фугасную боевую часть в 28 кг.

В настоящее время базовая версия комплекса проходит демонстрационные испытания для Министерства обороны на полигоне Капустин Яр.

Ранее, 29 января, сообщалось, что «Ростех» начал испытания первого российского двигателя ВК-650В, предназначенного для легких вертолетов Ка-226Т и «Ансат-У».

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