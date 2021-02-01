Россияне поделились страхами перед научными открытиями

Почти половина россиян — 49% — не боятся научного прогресса, в предыдущие годы доля таких респондентов составляла составляла 36–40%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провел Институт современных медиа (MOMRI) по заказу телеканала «Наука» (есть в распоряжении «Известий»).

Исследование прошло 12–13 декабря 2020 года среди жителей России в возрасте от 18 лет. Телеканал проводит мониторинг с 2016 года.

В 2020 году 37% опрошенных россиян заявили, что те или иные научные открытия вызывают у них тревогу или страх. Это является наименьшим показателем с 2016 года — тогда было 49%, доля снижалась с каждым годом.

На первом месте среди опасений находятся разработки, связанные с оружием массового поражения, — их боится 14% респондентов. С 2018 года доля тревожащихся по поводу оружия значимо не менялась. На втором месте — страхи по поводу искусственного интеллекта, компьютеризации и роботизации повседневной жизни (8% в 2020 году против 7% в 2019 году). Эти показатели уменьшились по сравнению с пиком в 2017–2018 годах, когда страх перед этой сферой испытывали по 11% опрошенных.

В прошлом году также снизилось беспокойство по поводу развития генной инженерии и клонирования. Всплеск тревожности насчет открытий в этой сфере пришелся на 2017–2018 годы (10 и 12% ответов соответственно), а в 2020 году всего 3% респондентов заявили об опасениях, связанных с этой областью.

6% опрошенных заявили, что открытия в области вирусологии вызывают все больше опасений. В 2019 году новых болезней боялись 2%.

Космические открытия и эксперименты в большом андронном коллайдере стали пугать людей меньше. В прошлом году такие ответы набрали по 1%.

Отмечается, что среди молодежи выше доля тех, кто не боится никаких научных открытий и достижений. Также меньше страхов испытывают респонденты с уровнем доходов выше среднего. Кроме того, отмечается, что мужчины испытывают большее доверие к научному прогрессу, чем женщины.

Ранее, 5 января, онлайн-сервис по поиску работы SuperJob опубликовал исследование, согласно которому каждый девятый россиянин — 11% — больше всего опасается того, что 2021 год окажется хуже 2020-го. Об образовании детей беспокоятся 7%, еще 6% боится продления ограничений в сферах услуг, культуры и развлечений. По 5% респондентов опасаются одиночества и обвала рубля, а для 4% главный страх состоит в том, что границы не откроют.