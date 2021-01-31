На несогласованную акцию в Москве в воскресенье, 31 января вышло около 300 человек. Об этом в воскресенье, 31 января, заявили ТАСС в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности.

«На несогласованной акции в Москве насчитывается около 300 человек, в том числе 200 на Сухаревской площади и 100 ― у станции метро «Красные ворота», ― рассказали агентству.

Как передает телеканал РЕН ТВ, сотрудники Росгвардии развернули на Трубной площади полевую кухню. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов будут угощать всех желающих горячим чаем.

Ранее в этот день сообщалось, что станция метро «Трубная» в центре Москвы закрыта на выход пассажиров, также ограничен выход со станций «Пушкинская», «Чеховская» и «Тверская».

Накануне дептранс столицы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД) проинформировал, что в воскресенье в Москве будет запрещено парковать автомобили на улицах Моховая и Охотный Ряд, Театральном и Китайгородском проездах, Новой площади, а также на Москворецкой и Кремлевской набережных.

29 января стало известно, что из-за сообщений о проведении несанкционированной акции в Москве 31 января с 8:00 будут на вход и выход закрыты станции московского метро «Александровский сад», «Театральная», «Охотный Ряд», «Площадь Революции», «Кузнецкий Мост», «Лубянка» и «Китай-город», также будут введены ограничения для передвижения пешеходов. При этом позднее департамент транспорта Москвы предупредил о возможном закрытии еще нескольких станций метро.

Кроме того, заведения общественного питания и предприятия торговли и услуг, которые расположены в районах столицы, где планируется ограничить движение пешеходов, в этот день будут закрыты. Также в центре города ограничат продажу алкоголя в стеклянной таре.

Накануне МВД России вновь призвало граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 31 января. По ст. 212 УК РФ организация массовых беспорядков наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. Также среди задержанных были дети. Следователи возбудили ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия к представителям власти, вовлечении в противоправную деятельность несовершеннолетних, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

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