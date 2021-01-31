Топ культуры: театральная рокировка, советская экзотика и харассмент

Новый курс РНБ и заветный дом Тарковского, загадка «Горы смерти» и эхо дела Вайнштейна... А еще прыжок «Кролика Питера», кадровый сюрприз в Метрополитен-опере и приятная новость об «Аллее кошмаров». «Известия» выбрали самые интересные культурные события прошедшей недели.

Кадры решают

Коллективу Российской национальной библиотеки представлен новый генеральный директор Владимир Гронский ,

ранее занимавший пост директора Государственного мемориального музея А.В. Суворова в Санкт-Петербурге. Гронский, чей контракт рассчитан на пять лет, сменил Александра Вершинина, бывшего гендиректором с 2014 года. По словам замминистра культуры Ольги Яриловой, главнейшей задачей нового руководства РНБ будет приведение в порядок имущественного комплекса. Сегодня библиотека (вторая в стране после РГБ по объему фондов) работает в условиях карантинных ограничений — вход осуществляется по предварительной записи, также действует лимит пользователей, которые могут находиться в каждом из зданий.

Топ культуры_1 Новый генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ

В московской «Студии театрального искусства», ныне филиале МХТ имени Чехова, тоже новый директор — Алексей Литвинов , ранее работавший проректором по развитию и организации творческого процесса Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова. По словам источника в СТИ, в театральном мире произведена безаварийная рокировка, поскольку прежний директор СТИ Александр Фокин назначен на должность декана продюсерского факультета Школы-студии МХАТ.

Успех на «Перевале»

В Дании, Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии и Германии увидят отечественный сериал «Перевал Дятлова», сообщила дистрибьюторская компания Beta Film . Права на показ у нее купило немецкое подразделение компании Walt Disney. Фильм планируется выпустить на популярных стриминговых платформах Fox German и SVOD Cirkus под названием «Гора смерти».

Топ культуры_2 Кадр из сериала «Перевал Дятлова» Фото: 1-2-3 Production

Сериал повествует о загадочной истории, случившейся зимой 1959 года в Уральских горах. Молодые туристы, отправившиеся в лыжный поход, погибли при невыясненных обстоятельствах. По версии следствия, причиной их гибели стала лавина, но многие по сей день в это не верят.

В компании 1-2-3 Production, выпустившей сериал, «Известиям» сообщили, что новость, конечно, приятная, но вполне ожидаемая. В сериале действительно есть то, что может привлечь к экранам любую публику, независимо от возраста и национальности. А именно — авантюрный сюжет, интересная композиция, соединяющая различные временные пласты, хорошие актеры. Плюс популярное ныне ретро — 1950-е годы и советская экзотика, неизменно интересующая западного зрителя.

Топ культуры_3 Кадр из сериала «Перевал Дятлова» Фото: 1-2-3 Production

В России, по данным рейтингов, фильм находится на верхних строчках топа лучших сериалов 2020 года, однако многие пользователи упрекают создателей в излишествах: дескать, зачем пристегивать к реальной истории мифический сюжет о паранормальных опытах в фашистской Германии?

Дело Вайнштейна живет

Жертвы Харви Вайнштейна наконец-то получат назначенные им в судебном порядке компенсации, а в Италии тем временем разгорается новый скандал на тему харассмента в кинематографе.

Спустя три года после того, как компания Вайнштейна Weinstein Co объявила о банкротстве, суд подтвердил план ее ликвидации . В результате пострадавшим от сексуальных проступков продюсера будет выплачено $17,1 млн. Процесс в Верховном суде Нью-Йорка по обвинению оскароносного кинодеятеля в сексуальных домогательствах стал одним из самых громких событий весны 2020-го. В общей сложности продюсер получил 23 года тюрьмы, причем самые тяжелые обвинения, предполагавшие пожизненный срок, судом были отвергнуты.

Топ культуры_4 Режиссер Роб Коэн Фото: Global Look Press/KPA

«Дело Харви» можно уподобить взрывной волне, настигающей всё новых и новых фигурантов. На этой неделе актриса Азия Ардженто обвинила в сексуальном насилии режиссера «Форсажа» Роба Коэна . По иронии судьбы он известен как один из самых активных «осуждантов» Харви Вайнштейна. О том, что режиссер ее изнасиловал, предварительно опоив наркотиками, актриса рассказала в интервью итальянским СМИ. По ее словам, произошло это в 2002 году на съемках боевика «Три икса». 26 января в Милане вышла автобиографическая книга Ардженто под названием «Анатомия дикого сердца», где также описан этот эпизод. Выступая на презентации издания, актриса уточнила, что ранее не выдвигала обвинения против Коэна по разным причинам, в том числе и потому, что «не хотела создавать шторм». Будет ли она подавать в суд на режиссера, Ардженто не сказала. Коэн через своего секретаря отверг ее обвинения.

«Кролик» прыгает в июнь

Продолжаются отмены и переносы художественных мероприятий, многие из которых были запланированы за несколько лет до появления коронавируса. Art Basel объявил, что международная ярмарка произведений искусства, по-настоящему глобальное событие не только в мире культуры, но и во всем бизнесе категории luxury, состоится с 23 по 26 сентября (VIP Preview — 21 и 22 сентября), а не в середине июня.

Ярмарка Liste с молодыми художниками и галереями тоже переезжает вслед за Art Basel . Ее планируют провести с 20 по 26 сентября в одном из пространств Messe Basel, где также располагаются павильоны Art Basel. Параллельно с этим будет развернута и онлайн-платформа — Liste Showtime Online.

Топ культуры_5 Кадр из фильма «King's Man: начало» Фото: Дисней Студиос

Голливудские производители переносят релизы в российском прокате, и это ныне самая серьезная проблема отечественных кинотеатров: без американской продукции им очень трудно делать кассу, поделились с «Известиями» в Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) . Проекты, запланированные на зиму и весну, уходят на вторую половину года и дальше. Так, «King's Man: начало» стартует 19 августа, «Неисправимый Рон» — 21 октября. На 23 сентября заявлена биографическая драма «Глаза Тэмми Фэй» — о взлете и падении известных американских телеевангелистов. Новая версия «Золушки» с гендерно-нейтральной феей-крестной выйдет 15 июля. Очень перспективная с точки зрения кассового потенциала семейная комедия «Кролик Питер 2» вместо апреля появится 3 июня, а не менее перспективные «Охотники за привидениями: наследники» сдвигаются на 12 ноября. Сразу несколько проектов ушли на будущий год. Среди них долгожданная экранизация комиксов «Морбиус» (21 января 2022 года). Зато чуть ближе стала «Аллея кошмаров», нуар-триллер от Гильермо дель Торо — вместо января 2022 года его выпустят 22 декабря 2021-го.

Дом как собор

Музей Тарковского в Рязанской области начнут строить в этом году . Открытие — через три года. По словам министра культуры и туризма Рязанской области Виталия Попова, музейный комплекс появится в поселке Мясной, где находится дом кинорежиссера, купленный им в 1970-м. Долго жить в нем Тарковскому не пришлось — строение горело, перестраивалось и достраивалось. В 1982-м режиссер уехал за границу и уже не вернулся. А дом, вернее, копия его появилась в финале фильма «Ностальгия», где главный герой — русский писатель-эмигрант — умирая, видит свой деревенский дом, заключенный в стены огромного итальянского собора. С 2016 года строение и окрестности находятся в реестре объектов культурного наследия регионального значения , это позволяет сохранить уникальный ландшафт поселка. Предполагается, что в музее будут проходить выставки, кинопоказы, концерты, мастер-классы, летние школы, то есть он станет неким русским подобием виллы Ингмара Бергмана на острове Форё.

Топ культуры_6 Режиссер Андрей Тарковский Фото: ТАСС/Сергей Метелица

Пока в России действует один музей Андрея Тарковского — в городе Юрьевец Ивановской области . Он расположен в доме, где режиссер с матерью и сестрой жили в эвакуации. А вот планы создать музей режиссера в Москве до сих пор не осуществились. Первый Щипковский переулок, 26, квартира 2 — по этому адресу в Замоскворечье жили три поколения семьи Тарковских. В 2004-м старый двухэтажный дом снесли. В 2015-м Москомэкспертиза объявила, что его восстановят и откроют культурный центр «Дом Андрея Тарковского» с мемориальной квартирой и кинозалом. Пока на этом месте котлован.

Политкорректный «Мет»

В Метрополитен-опере появился директор по разнообразию. В его обязанности входит обеспечение равноправия и инклюзивности в процессе работы с сотрудниками и аудиторией. Марсия Селлс — в прошлом помощник окружного прокурора в Бруклине и декан Гарвардской школы права — стала заместителем гендиректора Метрополитен-оперы Питера Гелба. Ее должность, подчеркивают в театре, будет ответом на демонстрации Black Lives Matter, которые последовали за расовыми беспорядками прошлого года, а также исправлением ошибок, допущенных компанией в ходе ее почти 140-летней истории. Дело в том, что оркестр, хор, дирижеры, технический персонал и руководство «Мет» практически всегда состояли из представителей белой расы, хотя репутацию театра как флагмана музыкального искусства также укрепляли чернокожие певцы , включая Леонтин Прайс и Джесси Норман.

Фото: Eileen Barasso Директор по разнообразию Метрополитен-оперы Марсия Селлс

Последней каплей в поток возмущения расовой сегрегацией стала состоявшаяся перед локдауном 2020 года премьера «Порги и Бесс». Певческий состав был исключительно чернокожим (в основе сюжета оперы — события, случившиеся в местечке, населенном афроамериканцами), но постановщик и дирижер белые. Теперь усилиями Марсии Селлс примеры такого рода будут сведены к минимуму .