Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Зоя»

Режиссер: Максим Бриус. В ролях: Анастасия Мишина, Александр Вонтов, Дарья Юргенс, Евгений Романцов, Никита Кологривый, Вольфганг Черни, Анна Уколова и другие

Осень 1941 года. Вчерашняя школьница Зоя Космодемьянская уходит добровольцем в диверсионную школу. Партизанский отряд, в котором находилась Зоя, попадает в засаду, а сама девушка схвачена немцами при попытке поджечь сарай. Допросы и пытки ни к чему не привели. Она не сказала ничего, что могло бы сорвать выполнение задания другим группам. Фашисты не смогли добиться даже ее настоящего имени…

«Дьявол в деталях»

Фото: Каро-Премьер

Режиссер: Джон Ли Хэнкок. В ролях: Дензел Вашингтон, Рами Малек, Джаред Лето, Кристофер Бауэр, Майкл Хайатт, Терри Кинни, Натали Моралес, Изабель Арраиса, Джорис Джарски

Заместителя шерифа округа Керн Джо Дикона по прозвищу Дики отправляют в Лос-Анджелес — обычная командировка для сбора улик. Но там его привлекают к поискам серийного убийцы, который терроризирует город. Охоту на маньяка возглавляет Джим Бэкстер, сержант департамента шерифа Лос-Анджелеса. Впечатленный полицейским чутьем Дики, Бэкстер привлекает его к расследованию. Полицейские всё ближе к цели, но они не догадываются, что тем самым воскрешают призраков прошлого Дики, раскрывая такие тайны, которые могут всколыхнуть куда более темные воды, чем его нынешнее дело.

«Бывшая с того света»

Фото: Парадиз

Режиссер: Эдвард Холл. В ролях: Дэн Стивенс, Айла Фишер, Эйми-Ффион Эдвардс, Мишель Дотрис, Дэйв Джонс, Эмилия Фокс, Джулиан Райнд-Татт, Адиль Рэй и другие

В поисках вдохновения романист Чарльз Кондомайн, переживающий глубокий творческий кризис, хочет провести спиритический сеанс, для чего приглашает в свой дом знаменитого медиума, мадам Аркати. Он не подозревал, что та вызволит из загробного мира неугомонный дух его покойной, но очень ревнивой жены, которая начинает травить его новую супругу и во что бы то ни стало хочет вернуть любовь своего бывшего.

«Афера Оливера Твиста»

Фото: MEGOGO Distribution

Режиссер: Мартин Оуэн. В ролях: Лина Хиди, Майкл Кейн, Ноэль Кларк, Дэвид Уоллиамс, Франц Драмех, Софи Симнетт, Рита Ора, Рик Уорден, Сэмми Лики и другие

Криминальный боевик с ограблением, рэпом и стрит-артом. Юный талантливый художник, живущий в Лондоне, случайно попадает в банду, которая готовит дерзкую кражу бесценной картины.

«Рассекая волны»

Фото: Кармен

Режиссер: Ларс фон Триер. В ролях: Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард, Кэтрин Картлидж, Жан-Марк Барр, Эдриан Роулинз

К 65-летию Ларса фон Триера в повторный прокат выходит его картина 1996 года. Бог дает каждому что-то, чтобы он стал лучше. Молодая девушка Бесс из отдаленной общины на северо-западе Шотландии влюбилась в хорошего парня — Яна, работающего на буровой установке в море. Несмотря на противостояние родственников, они женятся. Бесс просит Бога, чтобы Ян всегда был рядом с ней, и Ян возвращается к ней искалеченным после несчастного случая на буровой. Что может сделать молодая женщина, чтобы ее любимый остался жив? На какую жертву может пойти?

Первая часть трилогии «Золотое сердце» ознаменовала новый этап в творчестве Триера. От холодного эстетизма ранних картин он перешел к почти документальной манере повествования и вывел на первый план чувства героев.

Концерты

«Биомеханика. Extra»

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Цикл мультимедийных концертов композиторов Александра Хубеева и Николая Попова «Биомеханика» возвращается. Слово Extra в названии означает, что теперь ансамбль «Студия новой музыки» будет исполнять не только произведения самих Попова и Хубеева, но также работы других современных авторов — Панайотиса Кокораса, Алексея Наджарова, Михаэля Байля, Рафаэля Сендо, Александра Шуберта, Стефана Принса и Анны Поспеловой. У каждого — свой индивидуальный язык. А объединяет их использование электроники и live video. Как и прежде, зал погрузят в полную темноту, а звучание музыки сопроводят видеопроекциями и световыми эффектами.

28 января, 19:00, Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, Рахманиновский зал

«Прокофьев. Письма к тебе»

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

К 130-летию со дня рождения Сергея Прокофьева Государственный академический Большой симфонический оркестр имени Чайковского представит Второй концерт цикла «Прокофьев. Письма к тебе». В исполнении оркестра, которому сам Прокофьев доверял премьеры ряда своих сочинений, прозвучат Симфония № 1, Второй фортепианный концерт, фрагменты из оперы «Война и мир» и балета «Золушка». Солистка — Варвара Непомнящая. За дирижерский пульт встанет художественный руководитель БСО, народный артист СССР Владимир Федосеев.

31 января, 14:00, Концертный зал им. П.И. Чайковского

Театры

«Анна Каренина»

Фото: karenina-musical.ru

Высокотехнологичный мюзикл на либретто Юлия Кима от создателей музыкальных спектаклей «Граф Орлов» и «Монте-Кристо». Драматическая история любви Анны Карениной и Алексея Вронского разворачивается на фоне блеска и роскоши. Герои мюзикла переживают любовь и предательство, надежду и отчаянье — всё, как в романе Льва Толстого. В ролях: Екатерина Гусева, Дмитрий Ермак, Валерия Ланская, Наталия Быстрова, Игорь Балалаев, Сергей Ли, Андрей Бирин, Александр Маракулин, Лика Рулла и другие.

28, 29 января, 19:00, 30, 31 января, 14:00, 19:00, Московский театр оперетты

«Бэтмен против Брежнева»

Фото: Театр на Малой Бронной/mbronnaya.ru

Премьера в Театре на Малой Бронной. В спектакле Саши Денисовой герой комиксов живет в СССР и прячется под ликом скромного писателя Дудочкина — недотепы и одного из миллионов советских граждан. Под покровом ночи Бэтмен-Дудочкин расправляет свои темные крылья и на усовершенствованных «Жигулях» карает злодеев застойного Готэм-Сити, защищает простых советских людей, носит джинсы-клеш и, конечно, находит любовь.

29 января, 19:00, 31 января, 19:00, Театр на Малой Бронной («Дворец на Яузе»)

«Под одной крышей»

Фото: Ленком/lenkom.ru

Премьера в «Ленкоме». Режиссер Роман Самгин поставил спектакль по пьесе Людмилы Разумовской о том, как три поколения женщин живут под одной крышей в ожидании прекрасного принца. Получилась семейная комедия о женском несчастье, она же — классическая история о вечном конфликте отцов и детей, которая разыгралась между бабушкой, мамой и внучкой, вынужденных делить быт и обрастающих взаимными претензиями. В главных ролях — Татьяна Кравченко, Олеся Железняк и другие.

30 января, 19:00, «Ленком Марка Захарова»

«Сирано де Бержерак»

Фото: Московский Губернский театр/m-g-t.ru/Ксения Угольникова

Губернский театр возобновил свой популярный спектакль «Сирано де Бержерак» по пьесе Эдмона Ростана. В новой версии режиссер Сергей Безруков вывел на сцену молодых актеров, а главную роль доверил артисту театра Дмитрию Карташову.

30 января, 18:00, Губернский театр

«Горбачев»

Фото: Театр Наций/theatreofnations.ru/Ира Полярная

Одна из главных премьер сезона в Театре Наций. Латвийский режиссер, художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис поставил спектакль о жизни и любви Михаила и Раисы Горбачевых. Они прошли через всю жизнь, держась за руки. В буквальном и переносном смысле. Горбачевых называли парой из Средневековья, где она всегда оставалась прекрасной дамой, а он — рыцарем, который совершал подвиги, чтобы завоевать ее сердце. В главных ролях — Евгений Миронов и Чулпан Хаматова.

31 января, 1 февраля, 19:00, Театр Наций

Музеи

«Сергей Виноградов. Нарисованная жизнь»

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин

Масштабный показ работ художника первой трети XX века продлили до конца марта. В экспозиции собрано более 60 полотен со всей России, впервые за долгое время представлены произведения из Белоруссии и стран Прибалтики. Сергей Виноградов жил в эпоху революционных потрясений, но в его творчестве эти драматические события совсем не отобразились. Он изображал другую, отчасти выдуманную жизнь — подчеркнуто легкие и радостные сюжеты, решенные в ярких и чистых цветах.

До 31 марта, Музей русского импрессионизма

«Роберт Фальк»

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

Ню, вызвавшее скабрезные комментарии Хрущева, портреты четырех жен, виды солнечного Самарканда и романтичного Парижа… На выставке Роберта Фалька, которая открылась в Третьяковской галерее сразу после разрешения музеям возобновить работу, немало вещей, способных заинтересовать широкую аудиторию. Но главное — это первая крупная ретроспектива великого художника русского авангарда, позволяющая в полной мере осознать масштаб его личности. В экспозиции — около 250 работ.

До 23 мая, Новая Третьяковка

«Реклама как искусство. Британский постер конца XIX — начала XX века из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина»

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская

В экспозицию включено более 150 рекламных эстампов из собрания музея, представляющих творчество лучших английских художников и дизайнеров — Обри Бёрдсли, «Братьев» Беггарстафф, Эдварда Макнайта Кауффера, Тома Пёрвиса, Эдварда Боудена, Остина Купера и других мастеров. В нескольких залах разместили постеры лондонской подземки, железной дороги и порта, карикатуры, театральные афиши, коммерческие объявления.

До 14 марта, Галерея искусств стран Европы и Америки XIX–XX веков (Волхонка, 14)