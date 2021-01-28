Толстой заявил о раздражении в ПАСЕ от «кривляний» Украины

Глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), вице-спикер Госдумы Петр Толстой в четверг, 28 января, заявил, что большинству членов ассамблеи уже надоедает поведение членов украинской делегации.

«Большинству членов ассамблеи начинает изрядно надоедать кривлянье членов украинской делегации», — сказал Толстой, комментируя подтверждение полномочий российской делегации в ПАСЕ.

По словам парламентария, многие делегаты начали осознавать, «с кем приходится иметь дело».

Ранее в этот же день ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации на зимней сессии ассамблеи. За соответствующую резолюцию проголосовали 107 человек, против — 36, еще 24 человека воздержались.

Также в четверг стало известно, что российская делегация обратилась к председателю ПАСЕ с жалобой на поведение украинского депутата Алексея Гончаренко в связи с его неоднократными хамскими заявлениями на заседаниях ассамблеи. Представитель Украины позволил себе оскорбительные высказывания в адрес России и российских делегатов.

Критике Гончаренко подвергся и со стороны других членов ПАСЕ. Голландский сенатор Тини Кокс отчитал его за оскорбления в адрес российских парламентариев, а также всей ассамблеи.

В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал реакцию украинской делегации в ПАСЕ, отметив, что поведение отражает их злость и бессилие из-за утверждения полномочий делегации России.

Оспорить права делегации из России в ПАСЕ решила глава делегации Украины Мария Мезенцева. 25 января она выступила с соответствующим заявлением, отметив, что российская сторона «продолжает нарушать права человека». Тогда идею Мезенцевой поддержали 38 участников заседания из пяти стран.

На следующий день Толстой сообщил, что мониторинговый комитет рекомендовал утвердить полномочия парламентариев из РФ. Более того, в ходе обсуждения вопроса о продлении полномочий российских парламентариев вице-спикер Госдумы заявил, что делегация покинет площадку, если полномочия ее членов будут ограничены.