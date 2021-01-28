Устали от традиции: каким будет участие России в ПАСЕ
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подтвердила полномочия российской делегации. Это значит, что она сможет быть полноправным участником заседаний в 2021 году. По мнению опрошенных «Известиями» политиков и экспертов, реальной возможности оспорить полномочия РФ в ПАСЕ нет. Хотя фон дискуссий указывает на то, что свою работу российские депутаты будут вести с оборонительных позиций. Показательный пример нынешней сессии — дебаты вокруг ареста Алексея Навального.
С заметной регулярностью
28 января Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации. За такое решение проголосовали 107 депутатов, против — 36, 24 человека воздержались.
Право делегации РФ на участие в работе ПАСЕ в начале зимней сессии, 25 января, оспорила глава украинской делегации, депутат от партии «Слуга народа» Мария Мезенцева. Она сделала это в соответствии со ст. 8 устава Совета Европы («О приостановке участия той или иной делегации за нарушение принципа верховенства права»), заявив, что Россия «продолжает нарушать права человека на оккупированных территориях в нарушение резолюций ПАСЕ» (речь идет о Крыме). Ее поддержали 38 участников заседания (по правилам, это должны сделать минимум 30 депутатов не менее чем из пяти делегаций).
Запросы о приостановке российских полномочий подаются регулярно. В апреле 2014 года, после начала украинского кризиса и крымских событий, делегацию РФ лишили права голосовать, работать в наблюдательных миссиях и участвовать в руководящих органах ПАСЕ. В ответ на это Россия отказалась направлять заявку на подтверждение своих полномочий и заморозила выплату взносов в Совет Европы. Это поставило под вопрос участие страны в организации.
В 2019 году, когда надо было решить, останется ли РФ в совете, ассамблея приняла резолюцию, в которой говорится, что «права голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий». Таким образом, Россия смогла вернуться к полноправной работе в ПАСЕ. После этого реальная угроза оспаривания ее полномочий была снята.
В нынешнюю сессию в пользу российского участия высказались не только в ассамблее, но и в комитете министров Совета Европы (КМСЕ). Так, председатель КМСЕ, глава МИД Германии Хайко Маас идею оспаривания полномочий РФ не поддержал. «Разумеется, между нами всегда будут различия во мнениях. Но вы как парламентарии, мы все как демократы обязаны решать эти разногласия друг с другом — на основе уважения, с готовностью к компромиссам и гуманно, — сказал дипломат, подчеркнув: — Совет Европы всегда выступал за обмен мнениями, не обращая внимания на идеологические границы».
Парламентарии не исключают, что оспаривание российских полномочий будет происходить и дальше. Как рассказал «Известиям» член австрийской делегации, докладчик по этой теме Штефан Шеннах, он уже не в первый раз работает над резолюцией по участию в ПАСЕ делегации РФ.
Штефан Шеннах
— Для меня это уже третий или четвертый раз, когда я имею дело с вопросом о российских полномочиях. Поэтому мне, видимо, уже надо учить русский язык, — поделился политик. — Есть группа [стран], которая не хочет видеть российскую делегацию в Совете Европы. Многие из них говорят о деле Алексея Навального. Я включил эту тему в резолюцию с призывом его освободить. В документе также содержится призыв исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), поскольку, будучи членом Совета Европы, страны обязаны это делать.
Новые споры
После возвращения России в ПАСЕ украинский кризис и тема принадлежности Крыма перестали быть весомым основанием для того, чтобы участие РФ в Совете Европы ставилось под вопрос. Однако на смену им пришла ситуация с судебным преследованием Алексея Навального, которого арестовали по возвращении из Берлина в Москву 18 января 2021 года. Эта тема стала предметом дискуссии на нынешней сессии ассамблеи.
О том, что по итогам дебатов не будет принято никаких документов, стало известно заранее. Как сообщил 22 января в Facebook вице-спикер Госдумы, глава российской делегации Петр Толстой, Москва добилась того, чтобы эти обсуждения перевели из категории срочных в раздел текущих вопросов. Таким образом, идея «ввести в связи с этим какие-либо санкции просто проваливается, однако остается возможность обсудить так волнующий наших европейских коллег вопрос», подчеркнул политик.
Петр Толстой
Дебаты о ситуации с осужденным блогером были эмоциональными. Если насчет так называемого отравления некоторые депутаты признавали, что полной ясности здесь нет, то касательно задержания участники дебатов выступили единодушно: абсолютное большинство представителей западных стран раскритиковали и осудили его арест. Так, докладчик по этому вопросу, член французской делегации призвал комитет министров «в срочном порядке рассмотреть дело «Навальные против Российской Федерации».
— Это абсолютно необходимо в то время, как господин Навальный находится под стражей и ему грозит длительный тюремный срок. Всё это основано на внутригосударственном уголовном производстве, которое ЕСПЧ признал незаконным и которое российские власти отказались возобновить, — сказал политик, представляя свой доклад.
Он отметил, что время принимать резолюцию с коллективной позицией ассамблеи и юридическими выводами еще «не пришло», однако «этот момент наступит».
Отвечая на заявления парламентариев, Петр Толстой в своем выступлении спросил их, по какому праву они «опираются не на факты, а на мнения» и как говорят «об отравлении, если на эту тему нет решения суда».
Судебное заседание по делу Алексея Навального в Московском областном суде
— Вот я бы не хотел, чтобы наша дискуссия минировала будущее Совета Европы и будущее России с Европой. Конечно, мы готовы сотрудничать вместе с вами, но опираясь на факты, а не на выкрики и наглые пропагандистские клише, которые сегодня мы, к сожалению, слышим в этом зале на протяжении всей сессии, — резюмировал депутат.
Несмотря на интенсивность обсуждений, вероятность того, что российские полномочия опять окажутся под угрозой, крайне мала, считают эксперты.
— Еще год назад была изменена процедура введения санкций по отношению к различным государствам. И теперь она настолько сложная, что применить ее на практике можно, разве что если речь пойдет об откровенно фашистском режиме, — сказал «Известиям» директор Центра европейской информации, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. — Сейчас, когда ведутся споры и мнения депутатов расходятся, критического большинства, ставящего участие РФ под вопрос, нет. Но сам фон говорит о том, что Россия постоянно будет подвергаться там критике. Это уже сложившийся тренд.
По его оценке, в связи с этим не понятно, насколько эффективна будет работа российских депутатов в ПАСЕ — по сути, они всегда будут оставаться там в меньшинстве и вся их тактика будет сводиться к тому, чтобы отбиваться от так называемых антироссийских резолюций и постановлений и вытекающих из них последствий. К внутренним противоречиям в ПАСЕ стоит относиться спокойно — для России они будут нести негативный оттенок, но серьезных последствий не повлекут, подытожил Николай Топорнин.