Устали от традиции: каким будет участие России в ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подтвердила полномочия российской делегации . Это значит, что она сможет быть полноправным участником заседаний в 2021 году. По мнению опрошенных «Известиями» политиков и экспертов, реальной возможности оспорить полномочия РФ в ПАСЕ нет . Хотя фон дискуссий указывает на то, что свою работу российские депутаты будут вести с оборонительных позиций . Показательный пример нынешней сессии — дебаты вокруг ареста Алексея Навального.

С заметной регулярностью

28 января Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации. За такое решение проголосовали 107 депутатов , против — 36, 24 человека воздержались.

Право делегации РФ на участие в работе ПАСЕ в начале зимней сессии, 25 января, оспорила глава украинской делегации, депутат от партии «Слуга народа» Мария Мезенцева . Она сделала это в соответствии со ст. 8 устава Совета Европы («О приостановке участия той или иной делегации за нарушение принципа верховенства права»), заявив, что Россия «продолжает нарушать права человека на оккупированных территориях в нарушение резолюций ПАСЕ» (речь идет о Крыме). Ее поддержали 38 участников заседания (по правилам, это должны сделать минимум 30 депутатов не менее чем из пяти делегаций).

Запросы о приостановке российских полномочий подаются регулярно. В апреле 2014 года, после начала украинского кризиса и крымских событий, делегацию РФ лишили права голосовать, работать в наблюдательных миссиях и участвовать в руководящих органах ПАСЕ. В ответ на это Россия отказалась направлять заявку на подтверждение своих полномочий и заморозила выплату взносов в Совет Европы . Это поставило под вопрос участие страны в организации.

Устали от традиции Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В 2019 году, когда надо было решить, останется ли РФ в совете, ассамблея приняла резолюцию, в которой говорится, что «права голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий». Таким образом, Россия смогла вернуться к полноправной работе в ПАСЕ . После этого реальная угроза оспаривания ее полномочий была снята.

В нынешнюю сессию в пользу российского участия высказались не только в ассамблее, но и в комитете министров Совета Европы (КМСЕ). Так, председатель КМСЕ, глава МИД Германии Хайко Маас идею оспаривания полномочий РФ не поддержал . «Разумеется, между нами всегда будут различия во мнениях. Но вы как парламентарии, мы все как демократы обязаны решать эти разногласия друг с другом — на основе уважения, с готовностью к компромиссам и гуманно, — сказал дипломат, подчеркнув: — Совет Европы всегда выступал за обмен мнениями, не обращая внимания на идеологические границы».

Парламентарии не исключают, что оспаривание российских полномочий будет происходить и дальше. Как рассказал «Известиям» член австрийской делегации, докладчик по этой теме Штефан Шеннах, он уже не в первый раз работает над резолюцией по участию в ПАСЕ делегации РФ.

устали от Штефан Шеннах Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

— Для меня это уже третий или четвертый раз, когда я имею дело с вопросом о российских полномочиях. Поэтому мне, видимо, уже надо учить русский язык , — поделился политик. — Есть группа [стран], которая не хочет видеть российскую делегацию в Совете Европы. Многие из них говорят о деле Алексея Навального. Я включил эту тему в резолюцию с призывом его освободить. В документе также содержится призыв исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), поскольку, будучи членом Совета Европы, страны обязаны это делать.

Новые споры

После возвращения России в ПАСЕ украинский кризис и тема принадлежности Крыма перестали быть весомым основанием для того, чтобы участие РФ в Совете Европы ставилось под вопрос. Однако на смену им пришла ситуация с судебным преследованием Алексея Навального , которого арестовали по возвращении из Берлина в Москву 18 января 2021 года. Эта тема стала предметом дискуссии на нынешней сессии ассамблеи.

О том, что по итогам дебатов не будет принято никаких документов, стало известно заранее. Как сообщил 22 января в Facebook вице-спикер Госдумы, глава российской делегации Петр Толстой, Москва добилась того, чтобы эти обсуждения перевели из категории срочных в раздел текущих вопросов. Таким образом, идея «ввести в связи с этим какие-либо санкции просто проваливается, однако остается возможность обсудить так волнующий наших европейских коллег вопрос», подчеркнул политик.

Устали от традиции Петр Толстой Фото: РИА Новости/Доминик Бутен

Дебаты о ситуации с осужденным блогером были эмоциональными. Если насчет так называемого отравления некоторые депутаты признавали, что полной ясности здесь нет, то касательно задержания участники дебатов выступили единодушно: абсолютное большинство представителей западных стран раскритиковали и осудили его арест . Так, докладчик по этому вопросу, член французской делегации призвал комитет министров «в срочном порядке рассмотреть дело «Навальные против Российской Федерации».

— Это абсолютно необходимо в то время, как господин Навальный находится под стражей и ему грозит длительный тюремный срок. Всё это основано на внутригосударственном уголовном производстве, которое ЕСПЧ признал незаконным и которое российские власти отказались возобновить, — сказал политик, представляя свой доклад.

Он отметил, что время принимать резолюцию с коллективной позицией ассамблеи и юридическими выводами еще «не пришло», однако «этот момент наступит».

Отвечая на заявления парламентариев, Петр Толстой в своем выступлении спросил их, по какому праву они «опираются не на факты, а на мнения» и как говорят «об отравлении, если на эту тему нет решения суда» .

Устали от традиции Судебное заседание по делу Алексея Навального в Московском областном суде Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Вот я бы не хотел, чтобы наша дискуссия минировала будущее Совета Европы и будущее России с Европой. Конечно, мы готовы сотрудничать вместе с вами, но опираясь на факты, а не на выкрики и наглые пропагандистские клише, которые сегодня мы, к сожалению, слышим в этом зале на протяжении всей сессии, — резюмировал депутат.

Несмотря на интенсивность обсуждений, вероятность того, что российские полномочия опять окажутся под угрозой, крайне мала, считают эксперты.

— Еще год назад была изменена процедура введения санкций по отношению к различным государствам. И теперь она настолько сложная, что применить ее на практике можно, разве что если речь пойдет об откровенно фашистском режиме, — сказал «Известиям» директор Центра европейской информации, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. — Сейчас, когда ведутся споры и мнения депутатов расходятся, критического большинства, ставящего участие РФ под вопрос, нет . Но сам фон говорит о том, что Россия постоянно будет подвергаться там критике. Это уже сложившийся тренд.

Устали от традиции Фото: РИА Новости/Доминик Бутен