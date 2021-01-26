Мониторинговый комитет рекомендовал утвердить полномочия России в ПАСЕ

Мониторинговый комитет рекомендовал Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) утвердить полномочия российской делегации, заявил во вторник, 26 января, ее глава Петр Толстой.

«Заседание (комитета) прошло хорошо. Пока резолюция принята, подтверждающая полномочия нашей делегации», — цитирует его ТАСС.

Накануне российский сенатор Алексей Пушков оценил возможность оспаривания полномочий РФ в ПАСЕ. По его словам, это не слишком вероятно, так как лишь год назад ведущие европейские страны предложили России вернуться в ассамблею. При этом сенатор добавил, что украинско-прибалтийская коалиция надеется воспользоваться обострением отношений между Берлином и Москвой, а также призывами в ЕС к новым санкциям против РФ.

25 января глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить права делегации РФ. По ее мнению, российская сторона якобы «продолжает нарушать права человека», например, в Крыму. Идею Мезенцевой, по результатам голосования, поддержали 38 участников заседания из пяти различных национальных делегаций.

Толстой назвал попытку украинской делегации оспорить полномочия российской стороны предсказуемой и заверил, что инициатива Киева никак не отразится на текущей работе.

Россия лишилась права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ из-за присоединения Крыма в 2014 году. Тогда Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в Совет Европы.

Ассамблея ратифицировала полномочия делегации от России в полном объеме в январе 2020 года. В июне 2019-го Парламентская ассамблея СЕ утвердила резолюцию о возвращении полномочий российской делегации.

Против этого выступили Грузия, Литва, Латвия и Эстония, а Украина отказалась участвовать в сессиях. Вернулся Киев в организацию только в январе 2020 года.