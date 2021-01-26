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Мониторинговый комитет рекомендовал утвердить полномочия России в ПАСЕ

Мониторинговый комитет рекомендовал утвердить полномочия России в ПАСЕ

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Мониторинговый комитет рекомендовал Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) утвердить полномочия российской делегации, заявил во вторник, 26 января, ее глава Петр Толстой.

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«Заседание (комитета) прошло хорошо. Пока резолюция принята, подтверждающая полномочия нашей делегации», — цитирует его ТАСС.

Накануне российский сенатор Алексей Пушков оценил возможность оспаривания полномочий РФ в ПАСЕ. По его словам, это не слишком вероятно, так как лишь год назад ведущие европейские страны предложили России вернуться в ассамблею. При этом сенатор добавил, что украинско-прибалтийская коалиция надеется воспользоваться обострением отношений между Берлином и Москвой, а также призывами в ЕС к новым санкциям против РФ.

25 января глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить права делегации РФ. По ее мнению, российская сторона якобы «продолжает нарушать права человека», например, в Крыму. Идею Мезенцевой, по результатам голосования, поддержали 38 участников заседания из пяти различных национальных делегаций.

Толстой назвал попытку украинской делегации оспорить полномочия российской стороны предсказуемой и заверил, что инициатива Киева никак не отразится на текущей работе.

Россия лишилась права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ из-за присоединения Крыма в 2014 году. Тогда Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в Совет Европы.

Ассамблея ратифицировала полномочия делегации от России в полном объеме в январе 2020 года. В июне 2019-го Парламентская ассамблея СЕ утвердила резолюцию о возвращении полномочий российской делегации.

Против этого выступили Грузия, Литва, Латвия и Эстония, а Украина отказалась участвовать в сессиях. Вернулся Киев в организацию только в январе 2020 года.

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