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Толстой назвал предсказуемой попытку Киева оспорить полномочия РФ в ПАСЕ

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Попытка украинской делегации оспорить полномочия российской стороны в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не стала неожиданностью, заявил в понедельник, 25 января, глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

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«Первый день зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге проходит относительно спокойно. Украина в очередной раз оспорила полномочия российской делегации, но это происходит каждый год, для нас это уже рутина», — отметил он в ходе брифинга.

По словам главы делегации, инициатива Киева никак не отразится на текущей работе, так как в ходе сессии у России будет возможности голосовать и проводить свою линию по всем вопросам, пока подтверждение полномочий будет на рассмотрении.

«Далее ее (Украины. — Ред.) мнение будет направлено в Комиссию по мониторингу для доклада и в Комиссию по регламенту для подготовки заключения. Но решение по подтверждению или не подтверждению полномочий может принять лишь ассамблея общим голосованием. Так что ликование по поводу того, что полномочия российской делегации не были подтверждены, мягко говоря, преждевременное», — заключил Толстой, напомнив, что его самого переизбрали вице-спикером ПАСЕ еще на год.

Ранее в этот же день на открытии зимней сессии с инициативой о прекращении полномочий Москвы в ПАСЕ выступила глава делегации Украины Мария Мезенцева. Аргументируя свою позицию, она заявила, что Россия якобы «продолжает нарушать права человека на оккупированных территориях в нарушение резолюций ПАСЕ».

Предложение поддержали 38 парламентариев из пяти национальных делегаций. Вопрос направили в профильный комитет ПАСЕ для подготовки доклада, который обсудят позднее на этой неделе.

20 января Совет Федерации в ходе пленарного заседания принял заявление с призывом к международным правозащитным организациям в связи с продолжающимся ущемлением прав русскоязычных граждан Украины. Российская сторона попросила повлиять на украинские власти для урегулирования этого вопроса.

Позже в тот же день бывший президент Украины Петр Порошенко предложил лишить Россию права голоса в ПАСЕ.

Ассамблея ратифицировала полномочия делегации от России в полном объеме в январе 2020 года. В июне 2019-го Парламентская ассамблея СЕ утвердила резолюцию о возвращении полномочий российской делегации.

Против этого выступили Грузия, Литва, Латвия и Эстония, а Украина отказалась участвовать в сессиях.

В январе 2020 года Верховная рада одобрила возвращение делегации страны к работе в ассамблее.

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