Совфед предложил обсудить в ПАСЕ нарушение прав русскоязычных на Украине

Совет Федерации 20 января в ходе пленарного заседания принял заявление с призывом к международным правозащитным организациям в связи с продолжающимся ущемлением прав русскоязычных граждан Украины.

Российские сенаторы обратились к Организации объединенных наций (ООН), Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) и Совету Европы (СЕ) задействовать все доступные им инструменты влияния на власти Украины для незамедлительного урегулирования этого вопроса.

«При этом необходимо отметить, что в самих США и странах Европейского союза националистические силы подвергаются решительному осуждению. Однако в соседних с Россией государствах Западом активно поощряются любые формы национализма, включая радикальные, если они носят ярко выраженный антироссийский характер», — говорится в заявлении.

Парламентарии также обратили внимание международного сообщества на то, что принятый властями Киева закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» не только нарушает международно-правовые обязательства Украины, права миллионов ее граждан, но и противоречит непосредственно конституции страны, в которой прописан гарант свободного развития, использования и защиты русского и других языков национальных меньшинств.

«Власти Украины упорно уничтожают то, что является достоянием любого цивилизованного общества, — многоязычие и многокультурность, которые объективно могли бы быть естественными конкурентными преимуществами Украины в современном мире. Вместо этого они обрекают страну стать второстепенным и периферийным квазиевропейским государством», — подчеркнули в верхней палате российского парламента.

В ходе обсуждения документа председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду на адекватную реакцию всех международных структур. Она указала на то, что европейские институты не имеют право игнорировать подобное нарушение прав народов, проживающих на Украине.

«Я очень прошу наших членов делегаций Парламентской ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи ОБСЕ на очередных сессиях обязательно поднять эту тему, обозначить ее и добиваться соответствующей реакции», — сказала Матвиенко.

С 16 января на Украине работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке, так как требование соответствующей статьи закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступило в силу.

Лидер украинской Либертарианской партии Геннадий Балашов жестко раскритиковал политику Киева в отношении русского языка. Он подчеркнул, что всегда использует русский в публичных выступлениях, так как считает своим правом говорить на родном языке.

Кроме того, народный депутат VI созыва Кирилл Куликов подверг критике методы властей для популяризации и развития украинского языка в стране, а также заявил о нецелесообразности попыток изолироваться от русского языка.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона